Барбора Стрыцова о слиянии туров: “Если у нас это получится сделать, а не только говорить, будет здорово”

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Вторая ракетка мира в парном разряде пообщалась с Eurosport в рамках прямого эфира в Instagram.

О том, как проводит время на карантине

Мы были взаперти пять или шесть недель. Сначала было довольно необычно, мол, окей, посидим дома, но через пару дней ты уже начинаешь планировать, как проводить своё время, чтобы не сойти с ума, а я именно из тех людей, которые так бы и поступили. Мне всегда нужно что-то, да делать.

Не знаю, можно ли назвать это талантом, но я люблю печь. Я придумываю собственные рецепты и иногда смешиваю много разных ингредиентов, что получается совсем не то, чего я ожидала. Мой парень не любит то, что я готовлю, поэтому я отдаю это соседям и говорю, что это особое блюдо. Моё фирменное блюдо – это морковный торт, он вегетарианский. Моему парню он очень нравится, так что это, должно быть, мой конёк.

О том, как держит себя в форме

Я стараюсь быть активной, потому что ничего не делать пять недель для меня очень сложно. Всё, что я делаю в течение дня, я записываю в дневник, даже если это не спорт. Ничего не делать – это не про меня, я должна попотеть и почувствовать усталость. Я всегда ищу различные упражнения и движения, но стараюсь заниматься по 45 минут в день, не более.

О том, возобновится ли теннисный сезон в этом году

Я общалась с Шувэй, и она много ездит по Тайбэю. Похоже, у них это уже разрешено, а у нас пока нет. Я также много раз разговарила с Петрой. Мы не знаем, когда всё возобновится. У нас всегда спрашивают наши мысли о том, сыграем ли мы на US Open или Ролан Гаррос. Мы ничего не знаем.

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Две недели назад нам разрешили тренироваться, но только максимум с двумя людьми. В одном клубе не должно находиться более трёх человек. Я играю дважды в неделю, так что хоть как-то держу ракетку в руках, чтобы запястье и плечо не забывали. По правде говоря это тяжело, если у тебя нет цели. Я не думаю, что мы ещё сыграем в этом году, но мы должны оставаться на позитивной волне.

О том, как узнала о приостановлении сезона

Я отлично выступала в парном разряде, проиграв только один матч, и хорошо чувствовала себя в одичночке. И затем всё прекратилось. Я уже находилась в Индиан-Уэллс, у меня было хорошее настроение. Об отмене турнира объявили перед стартом квалификации, и на следущий день я улетела к своим сёстрам во Флориду и пробыла там три дня. Затем нам сообщили, что, наверное, скоро будут закрывать границы, так что нам стоит лететь домой. Моя мама застряла там и вернулась сюда только пару недель назад. Как только она прилетела, её поместили на карантин.

Об обсуждениях по поводу объединения WTA и ATP

Думаю, это очень хорошая идея. Если у нас это получится сделать, а не только говорить, будет здорово. Мы можем работать вместе. Не думаю, что мы поведём в этом сотрудничестве, но мы можем следовать за мужчинами. Слияние двух туров было бы круто, но посмотрим, как будет развиваться ситуация, даже тогда, когда мы начнём выступать на турнирах.

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Фото: Getty Images.