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Теннис

Энди Маррей: “То, что нам трудно без спорта, не означает, что мы должны торопить события”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Я уверен, что все теннисисты хотят вернуться к выступлениям на соревнованиях и начать играть как можно быстрее. Но сейчас это не самое важное. В первую очередь, мы все хотим вернуться к прежней нормальной жизни, чтобы мы смогли выходить, встречаться с друзьями, ходить в рестораны и иметь нашу привычную свободу. И тогда, надеюсь, со временем все будет возвращаться в норму, что позволит возобновить путешествия и спорт, которые также смогут вернуться в привычный ритм. Но я не предвижу того, то это произойдет скоро. Первоочередное – это попытаться и найти способ, как остановить распространение вируса.

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Когда это будет сделано, мы сможем делать все больше и больше нормальных вещей, а не думать о том, как соревноваться. Многие люди хотят вновь смотреть спортивные турниры, очевидно, что спортсмены хотят вновь выступать. Это увлекательно, многие этим наслаждаются. Когда какое-то время ты остаешься без спорта, то люди начинают понимать, насколько они любили играть и смотреть его. Но просто то, что нам трудно без спорта, не означает, что мы должны торопить события. Давайте просто сосредоточимся на том, чтобы наша жизнь стала нормальной и тогда, мы надеемся, все страны смогут контролировать ситуацию. Очевидно, я не эксперт в этом, но я предполагаю, что если всё пытаться вернуть назад очень быстро, например, если люди перестанут соблюдать дистанцию, если вновь начнутся международные перелеты, тогда, возможно, возникнет вторая волна вируса и тогда снова все замедлится. Это не то, чего бы нам хотелось”.

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Источник:
thetimes.co.uk

Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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