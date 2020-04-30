Мадрид (кибертурнир). Известны имена всех полуфиналистов

Новости
28.04.20 10:32
Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
Сегодня были сыграны четвертьфинальные поединки в рамках чемпионата Mutua Madrid Open Virtual Pro.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Диего Шварцман (Аргентина) – Фабио Фоньини (Италия) 6-3
Давид Гоффен (Бельгия) – Бенуа Пэр (Франция) 6-0
Ранее в среду путёвки в 1/2 финала оформили Энди Маррей и Стефанос Циципас.
Пары соперников в полуфинале: Энди Маррей – Диего Шварцман, Стефанос Циципас – Давид Гоффен.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Create your own user feedback survey