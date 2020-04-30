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Теннис

Мадрид (кибертурнир). Известны имена всех полуфиналистов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

28.04.20 10:32

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

25.04.20 20:14

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22.04.20 18:39

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Сегодня были сыграны четвертьфинальные поединки в рамках чемпионата Mutua Madrid Open Virtual Pro.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Диего Шварцман (Аргентина) – Фабио Фоньини (Италия) 6-3
Давид Гоффен (Бельгия) – Бенуа Пэр (Франция) 6-0

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Ранее в среду путёвки в 1/2 финала оформили Энди Маррей и Стефанос Циципас.

Пары соперников в полуфинале: Энди Маррей – Диего Шварцман, Стефанос Циципас – Давид Гоффен.

Мадрид (кибертурнир). Известны имена всех полуфиналистов

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Источник: btu.org.ua
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