Мадрид (кибертурнир). Известны имена всех полуфиналистов

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Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

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Сегодня были сыграны четвертьфинальные поединки в рамках чемпионата Mutua Madrid Open Virtual Pro.



ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Диего Шварцман (Аргентина) – Фабио Фоньини (Италия) 6-3

Давид Гоффен (Бельгия) – Бенуа Пэр (Франция) 6-0

Ранее в среду путёвки в 1/2 финала оформили Энди Маррей и Стефанос Циципас.

Пары соперников в полуфинале: Энди Маррей – Диего Шварцман, Стефанос Циципас – Давид Гоффен.





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