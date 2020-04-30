Маррей и Бертенс выиграли виртуальный турнир Madrid Open

Стали известны победители онлайн-турнира Mutua Madrid Open Virtual Pro
#Маррей, #Бертенс
Источник – sportarena.co.
Британский теннисист Энди Маррей выиграл виртуальный турнир Mutua Madrid Open Virtual Pro.
Об этом сообщает sportarena.com
В финальном поединке британец обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена – 7:6,
В женской сетке победительницей стала Кики Бертенс. В финале теннисистка из Нидерландов обыграла француженку Фиону Ферро – 6:2.
Отметим, что Элина Свитолина не смогла преодолеть групповую стадию виртуального Madrid Open. Украинка заняла последнее место в группе B, уступив Сорани Кирсти (2:4), Виктории Азаренко (1:3) и Йоганні Конти (2:4).
Напомним, ATP и WTA могут объединиться.
Источник: champion.com.ua