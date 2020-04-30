Маррей и Бертенс выиграли виртуальный турнир Madrid Open

Стали известны победители онлайн-турнира Mutua Madrid Open Virtual Pro

#Маррей, #Бертенс

Источник – sportarena.co.

Британский теннисист Энди Маррей выиграл виртуальный турнир Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Об этом сообщает sportarena.com

В финальном поединке британец обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена – 7:6,

В женской сетке победительницей стала Кики Бертенс. В финале теннисистка из Нидерландов обыграла француженку Фиону Ферро – 6:2.

Отметим, что Элина Свитолина не смогла преодолеть групповую стадию виртуального Madrid Open. Украинка заняла последнее место в группе B, уступив Сорани Кирсти (2:4), Виктории Азаренко (1:3) и Йоганні Конти (2:4).

Напомним, ATP и WTA могут объединиться.