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Теннис

Новак Джокович прокомментировал возобновление теннисного сезона

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Для нас, теннисистов, важно иметь четкое представление о календаре. Официально, дата возобновления сезона – это 13 июля, но многие говорят, что это будет сделать трудно. Для меня важно придерживаться своей рутины, я не могу ждать конкретной даты. Я каждый день тренируюсь в зале, бегаю, играю с детьми и это тоже нагрузка. В начале я чувствовал небольшое опустошение и был в растерянности, мне не хватало ясности. Я общался с командой, я старался тренироваться каждый день, даже если и не следовал рекомендациям в полную силу.

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Пока у нас есть дата (13 июля), но в Канаде уже отменили турнир WTA, хотя мужской турнир еще не отменен. Нам нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в США, потому что нам нужно туда ехать в августе. Если будет менее рискованно, то мы сможем продолжить выступать. Также есть тай вариант, при котором из-за отмены всех турниров в Америке, мы вернемся на корты осенью уже на грунте, возможно, через 2-3 месяца мы будем играть в Риме, надеемся, что сможем вновь начать играть”.

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Напомним, что ранее о планах перенести грунтовую серию турниров на осень рассказал глава АТР Андреа Гауденци.

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Источник:
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Фото: Sky Sport.

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