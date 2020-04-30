Осака, Нисикори и сёстры Уильямс сыграют в виртуальном теннисном турнире от IMG

Новости
Сегодня, 10:00
Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"
28.04.20 10:32
Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
Менеджерская компания IMG, занимающаяся также управлением спортивных мероприятиями, организовала кибертурнир с участием топ-теннисистов
В воскресенье, 3 мая, восемь теннисистов, которые являются клиентами менеджерской компании IMG, и восемь звёзд шоу-бизнеса и спорта примут участие в парном кибертурнире “Stay at Home Slam”. Турнир состоится в рамках игры “Mario Tennis Aces” для платформы Nintendo Switch.
Пары участников:
Серена Уильямс и Джиджи Хадид (модель)
Наоми Осака и Хэйли Бибер (модель)
Винус Уильямс и ДжуДжу Смит-Шустер (игрок в американский футбол)
Мария Шарапова и Карли Клосс (модель)
Кеи Нисикори и Стив Аоки (диджей)
Мэдисон Кис и Сил (певец)
Тэйлор Фритц и Эддисон Рэй (интернет-знаменитость)
Кевин Андерсон и Райан Таннехилл (игрок в американский футбол)
От организаторов участники турнира получат по $25,000, которые напрявят на благотворительность, а победителям достанется ещё $1,000,000. Трансляция турнира пройдёт на официальной странице IMG в Facebook. Комментаторами выступят Джон Макинрой и звезда американского Youtube iJustine.
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Источник:
www.wtatennis.com