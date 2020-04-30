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Теннис

Осака, Нисикори и сёстры Уильямс сыграют в виртуальном теннисном турнире от IMG

Евгений НикитюкНет комментариев
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Менеджерская компания IMG, занимающаяся также управлением спортивных мероприятиями, организовала кибертурнир с участием топ-теннисистов

В воскресенье, 3 мая, восемь теннисистов, которые являются клиентами менеджерской компании IMG, и восемь звёзд шоу-бизнеса и спорта примут участие в парном кибертурнире “Stay at Home Slam”. Турнир состоится в рамках игры “Mario Tennis Aces” для платформы Nintendo Switch.

Пары участников:
Серена Уильямс и Джиджи Хадид (модель)
Наоми Осака и Хэйли Бибер (модель)
Винус Уильямс и ДжуДжу Смит-Шустер (игрок в американский футбол)
Мария Шарапова и Карли Клосс (модель)
Кеи Нисикори и Стив Аоки (диджей)
Мэдисон Кис и Сил (певец)
Тэйлор Фритц и Эддисон Рэй (интернет-знаменитость)
Кевин Андерсон и Райан Таннехилл (игрок в американский футбол)

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От организаторов участники турнира получат по $25,000, которые напрявят на благотворительность, а победителям достанется ещё $1,000,000. Трансляция турнира пройдёт на официальной странице IMG в Facebook. Комментаторами выступят Джон Макинрой и звезда американского Youtube iJustine.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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