Осака, Нисикори и сёстры Уильямс сыграют в виртуальном теннисном турнире от IMG

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Менеджерская компания IMG, занимающаяся также управлением спортивных мероприятиями, организовала кибертурнир с участием топ-теннисистов



В воскресенье, 3 мая, восемь теннисистов, которые являются клиентами менеджерской компании IMG, и восемь звёзд шоу-бизнеса и спорта примут участие в парном кибертурнире “Stay at Home Slam”. Турнир состоится в рамках игры “Mario Tennis Aces” для платформы Nintendo Switch.

Пары участников:

Серена Уильямс и Джиджи Хадид (модель)

Наоми Осака и Хэйли Бибер (модель)

Винус Уильямс и ДжуДжу Смит-Шустер (игрок в американский футбол)

Мария Шарапова и Карли Клосс (модель)

Кеи Нисикори и Стив Аоки (диджей)

Мэдисон Кис и Сил (певец)

Тэйлор Фритц и Эддисон Рэй (интернет-знаменитость)

Кевин Андерсон и Райан Таннехилл (игрок в американский футбол)

От организаторов участники турнира получат по $25,000, которые напрявят на благотворительность, а победителям достанется ещё $1,000,000. Трансляция турнира пройдёт на официальной странице IMG в Facebook. Комментаторами выступят Джон Макинрой и звезда американского Youtube iJustine.



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Источник:

www.wtatennis.com