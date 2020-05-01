Даяна Ястремская рассказала о паре со Свитолиной, миксте с Федерером и своей бабушке, которая любит теннис

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Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

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Вторая ракетка Украины стала гостьей прямого эфира портала Tribuna.com.



Когда станешь первой ракеткой Украины?

– Не знаю, нужно, чтобы начали проводить турниры и тогда я постараюсь сделать все, чтобы стать первой ракеткой Украины.

О поддержке семьи в теннисной карьере:

– Я не согласна с тем, что семья должна оставаться в стороне. Наоборот, это большая поддержка, которая тебя заряжает. Моя бабушка, мамина мама, очень большой любитель тенниса. Она всегда смотрит мои матчи, следит за соперницами, анализирует все и потом мне об этом пишет.

Сможешь составить портрет идеальной теннисистки, выбрать идеальную подачу и так далее?

– Нет, я бы не хотела этого делать. Мне нравится мой теннис и я буду стараться совершенствоваться, чтобы самой быть идеальной.

О выступлениях в паре с Элиной Свитолиной:

– Есть смешная история, когда мы хотели вместе выступить в Дубае, но забыли записаться. Потом мы все-таки сыграли в паре в Дохе и даже хотели сыграть вместе в Индиан-Уэллс, но потом турнир отменили. У нас с Элиной хорошие отношения, мы общаемся, общались на Кубке Федерации. Я помню, когда мне было 11 лет я видела как она, такой живчик, тренируется в теннисной академии, которая теперь академия Муратоглу.

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Будешь ли продолжать благотворительные акции в Одессе в рамках работы своего фонда, если карантин затянется?

– Мы думаем по этому поводу. После того, как мы развозили продуктовые наборы нуждающимся, у нас также была акция на Пасху, когда мы такие наборы подготовили для медиков.

Что думаешь по поводу объединения ATP и WTA?

– Я не знаю подробностей, но я поддержку все, что будет во благо тенниса. Поддержку ли я совместные турниры и календарь? Главное, чтобы турниры вообще были.

С кем хотела бы выступить в смешанном разряде на турнире Большого Шлема?

– С Роджером Федерером. Не знаю, возможно ли это. Надо будет на эту тему пообщаться и я расскажу вам потом, как прошел этот разговор (смеется).

О любимых теннисистах:

– В мужском туре – это Федерер. Мне нравятся тоже и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, но Федерер все-таки на первом месте. Он легенда, на корте он порхает, он лёгкий и позитивный. Это надо прочувствовать вживую. Если с ним пообщаешься, посмотришь его матчи, то тебя очень сильно затягивает его энергетика. А в женском Туре у меня нет любимых теннисисток… Мои любимые теннисистки – это я и моя сестра (смеется). Мне всегда нравились Мария Шарапова, Серена Уильямс, Анна Курникова, я всегда смотрела на них, но они не были моими кумирами, просто очень нравились.

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