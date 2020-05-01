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Теннис

Ястремская назвала своего любимого теннисиста

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Украинка рассказала о своих предпочтениях в мировом теннисе

#Ястремская

Источник – Tribuna.com.

В украинки Даяны Ястремской в женском теннисе нет любимых теннисисток.

Об этом заявила сама спортсменка.

“В мужском теннисе – это Федерер. Мне нравятся тоже и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, но Федерер все-таки на первом месте. Он легенда, на корте он порхает, он легкий и позитивный. Это надо почувствовать вживую. Если с ним пообщаешься, посмотришь его матчи, то тебя очень сильно затягивает его энергетика.

А в женском теннисе у меня нет любимых теннисисток… Мои любимые теннисистки – это я и моя сестра. Мне всегда нравились Мария Шарапова, Серена Уильямс, Анна Курникова, я всегда смотрела на них, но они не были моими кумирами, просто очень нравились”, – отметила Ястремская.

Ранее Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.

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Напомним, US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.

Источник: champion.com.ua
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