Ястремская назвала своего любимого теннисиста

Украинка рассказала о своих предпочтениях в мировом теннисе
#Ястремская
Источник – Tribuna.com.
В украинки Даяны Ястремской в женском теннисе нет любимых теннисисток.
Об этом заявила сама спортсменка.
“В мужском теннисе – это Федерер. Мне нравятся тоже и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, но Федерер все-таки на первом месте. Он легенда, на корте он порхает, он легкий и позитивный. Это надо почувствовать вживую. Если с ним пообщаешься, посмотришь его матчи, то тебя очень сильно затягивает его энергетика.
А в женском теннисе у меня нет любимых теннисисток… Мои любимые теннисистки – это я и моя сестра. Мне всегда нравились Мария Шарапова, Серена Уильямс, Анна Курникова, я всегда смотрела на них, но они не были моими кумирами, просто очень нравились”, – отметила Ястремская.
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