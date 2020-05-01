Ястремская назвала своего любимого теннисиста

Украинка рассказала о своих предпочтениях в мировом теннисе

#Ястремская

Источник – Tribuna.com.

В украинки Даяны Ястремской в женском теннисе нет любимых теннисисток.

Об этом заявила сама спортсменка.

“В мужском теннисе – это Федерер. Мне нравятся тоже и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, но Федерер все-таки на первом месте. Он легенда, на корте он порхает, он легкий и позитивный. Это надо почувствовать вживую. Если с ним пообщаешься, посмотришь его матчи, то тебя очень сильно затягивает его энергетика.

А в женском теннисе у меня нет любимых теннисисток… Мои любимые теннисистки – это я и моя сестра. Мне всегда нравились Мария Шарапова, Серена Уильямс, Анна Курникова, я всегда смотрела на них, но они не были моими кумирами, просто очень нравились”, – отметила Ястремская.