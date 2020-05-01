Теннисисты из топ-100 выступят на показательном турнире во Флориде

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В США проведут соревнования в мужской и женской сетках.



Турнир “UTR Pro Match Series” в США должен пройти на частном корте в Уэст-Палм-Бич при соблюдении необходимых мир безопасности и при минимальном количестве персонала. Ожидается, что 8-10 мая пройдут соревнования среди мужчин, а 22-24 мая – среди женщин. Организаторы “UTR Pro Match Series” планируют также провести подобный турнир и в Австралии.

В мужской сетке в Уэст-Палм-Бич сыграют итальянец Маттео Берреттини (АТР 8), американцы Райли Опелка (АТР 39), Теннис Сандгрен (АТР 55) и Томми Пол (АТР 57).

В соревнованиях девушек примут участие американки Элисон Риск (WTA 19), Аманда Анисимова (WTA 28), Даниэль Коллинс (WTA 51) и австралийка Айла Томлянович (WTA 56).

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Источник:

nytimes.com

Фото: Getty Images.

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