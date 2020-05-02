Билли Джин Кинг: “С точки зрения PR у тенниса есть уникальное преимущество”

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Легенда тенниса – о паузе в сезоне, объединении Туров и борьбе Серены Уильямс за рекорд.



Как справятся игроки с таким длительным перерывом

“Когда они вернутся, тогда и узнаем. У тех, у кого есть проблемы со здоровьем, есть время восстановиться. Когда выступаешь на турнирах, то всё время находишься как под дулом пистолета, зато теперь есть шанс выздороветь. Я думаю, что лучшие игроки всегда проявляют себя в трех аспектах: моральном (это то, что они думают), эмоциональном (то, что они чувствуют) и физическом. Сейчас есть для этого время, чтобы можно было задуматься, какими будут твои следующие цели, что необходимо сделать. Конечно, это будут другие цели и к этому нужно адаптироваться”.

Об объединении ATP и WTA

“Довольна ли я, что сейчас поднимается тема об объединении? Я в восторге, что эту тему поднял именно Роджер Федерер, после чего с ним согласился и Рафаэль Надаль. Когда ведущие игроки-мужчины об этом говорят, тогда-то мир и слушает. У меня была возможность пообщаться с Роджером, сейчас у него как раз появилось пространство и время, чтобы над такими вопросами задуматься, о будущем тенниса и так далее, поэтому всплыла и эта тема. Теннисный мир должен понять, что WTA – это не просто приобретение для мужчин, мы их партнер в этом бизнесе. Мы должны быть вместе и тогда мы будем гораздо, гораздо сильнее. Если мы будем действовать одним фронтом, то сможем получить больше, как в плане работы со спонсорами, так и в плане возможностей, которые откроются перед теннисом, и мы сможем расти. Наш спорт должен понять, что нам не нужно бороться внутри тенниса, как многие люди у нас считают. Наша задача – быть вместе и в таком виде бороться с другими видами развлечений и с другими видами спорта.

Сейчас руководство Туров обсуждает очень много вопросов, в первую очередь, как справиться с теми обстоятельствами, в которых мы оказались из-за пандемии. Думаю, что сейчас и ATP, и WTA особенно заинтересованы в партнерстве. Всё реально сделать, если оставаться позитивными и шаг за шагом прорабатывать все вопросы во время переговоров. Если теннис сможет объединиться и стать одним голосом, насколько сильнее он сам будет в этих переговорах? В теннисе так часто многие зациклены на внутренней борьбе, кто выиграет больше и тому подобное. Да, мы не самый большой спорт в мире, но мы уникальны. И с точки зрения PR для нас это большое преимущество, ведь равноправие – это сегодняшняя мировая тенденция, с каждым поколением в этом направлении мы продвигаемся все дальше и дальше. В период этой паузы у нас как раз есть пространство для действий, потому что нет турниров. Роджер эту тему поднял, Рафа с этим согласился, ведь так не всегда происходило, Энди Маррей нас поддерживал все время… Люди просто пока не понимают, сколько преимуществ мы сможем получить”.

О Серене Уильямс и её борьбе за рекорд на турнирах Большого Шлема

“С одной стороны, это для неё позитивный момент, что у неё будет время из-за паузы. Но если бы я была Сереной в её возрасте сейчас, то нужно помнить одну вещь: в таком возрасте ты должна быть настолько в хорошей форме, насколько ты даже не могла себе представить. Я ведь играла до 40 лет и часто боролась с соперницами, которые были вдвое моложе меня. Если ты задаешься такой целью, выиграть турнир Большого Шлема, ты должна быть в фантастической физической форме. Эту паузу, конечно, нужно использовать для общения с дочкой и мужем, но нужно быть очень дисциплинированной. Мы все знаем, что если Серена проведет несколько матчей, то она по ходу турнира наберет форму. Сейчас же ей нужно стараться максимально подготовиться в это время, чтобы в тот момент, когда соревнования возобновят, она была со старта максимально готова”.

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Источник:

cnn.com

Фото: CNN.