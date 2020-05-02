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Теннис

ITF опубликовала перечень рекомендаций национальным федерациям после завершения карантина

Евгений НикитюкНет комментариев
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Международная теннисная федерация предложила ассоцияциям ряд рекомендуемых мер при проведении матчей

ITF опубликовала список мер, которых могут придерживаться национальные федерации после того, как в их странах будут сняты карантинные ограничения. Данные рекомендации были разработаны согласно протоколов ВОЗ по проведению спортивных мероприятий, а также главы Комиссии ITF по спортивной науке и медицине.

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Однако, в реководстве от ВОЗ подчёркивается, что правительственные решения являются основными и имеют большую силу, чем спортивных федераций, и возобновление каких-либо соревнований возможно только после нормализации ситуации с распространением вируса. Некоторые из предложенных мер от ITF:

– игроки находятся на расстоянии не менее двух метров друг от друга и не имеют физического контакта, в том числе рукопожатия;
– игроки переходят на другую часть корта по разным сторонам площадки;
– игроки пользуются отдельными друг для друга мячами, пометив их перед игрой;
– игроки не должны делиться экипировкой (ракеткой, полотенцем, бутылкой воды и т.д.);
– могут проводиться матчи только в рамках одиночного разряда;
– матчи должны проходить без присутствия зрителей.

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В заявлении ITF сообщается, что данные меры минимизируют риск заражения COVID-19, однако не могут гарантировать полной безопасности. С полным списком рекомендаций можно ознакомиться по ссылке на английском языке.

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Источник:
www.itftennis.com

Источник: btu.org.ua
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