ITF опубликовала перечень рекомендаций национальным федерациям после завершения карантина

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Международная теннисная федерация предложила ассоцияциям ряд рекомендуемых мер при проведении матчей
ITF опубликовала список мер, которых могут придерживаться национальные федерации после того, как в их странах будут сняты карантинные ограничения. Данные рекомендации были разработаны согласно протоколов ВОЗ по проведению спортивных мероприятий, а также главы Комиссии ITF по спортивной науке и медицине.
Однако, в реководстве от ВОЗ подчёркивается, что правительственные решения являются основными и имеют большую силу, чем спортивных федераций, и возобновление каких-либо соревнований возможно только после нормализации ситуации с распространением вируса. Некоторые из предложенных мер от ITF:
– игроки находятся на расстоянии не менее двух метров друг от друга и не имеют физического контакта, в том числе рукопожатия;
– игроки переходят на другую часть корта по разным сторонам площадки;
– игроки пользуются отдельными друг для друга мячами, пометив их перед игрой;
– игроки не должны делиться экипировкой (ракеткой, полотенцем, бутылкой воды и т.д.);
– могут проводиться матчи только в рамках одиночного разряда;
– матчи должны проходить без присутствия зрителей.
В заявлении ITF сообщается, что данные меры минимизируют риск заражения COVID-19, однако не могут гарантировать полной безопасности. С полным списком рекомендаций можно ознакомиться по ссылке на английском языке.
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Источник:
www.itftennis.com