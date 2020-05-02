Организаторы US Open выпустили заявление по поводу проведения турнира

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На данный момент новых деталей американская теннисная ассоциация не сообщает.

Организаторы Открытого чемпионата США по-прежнему рассматривают разные сценарии развития событий. «Наш план – провести US Open в запланированные даты в теннисном центре USTA Billie Jean King в Нью-Йорке с болельщиками – остается в силе», – говорится в заявлении ассоциации.

Организаторы также подчеркивают, что понимают актуальную ситуацию, поэтому обсуждаются и другие варианты проведения турнира, в том числе и без зрителей. Что в USTA не рассматривают, как сказано в заявлении, так это проведение турнира в другом городе.

На сегодняшний день организаторы планируют озвучить свое решение по статусу US Open через 6-8 недель, а пока будут держать болельщиков в курсе последних новостей.

Напомним, что US Open запланирован на 31 августа – 13 сентября.

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Источник:

usopen.com

Фото: Getty Images.