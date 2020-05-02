Суббота, 2 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисОрганизаторы US Open выпустили заявление по поводу проведения турнира
Теннис

Организаторы US Open выпустили заявление по поводу проведения турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

30.04.20 10:00

Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"

28.04.20 10:32

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

25.04.20 20:14

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

23.04.20 14:58

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 ноября. Результаты дня


На данный момент новых деталей американская теннисная ассоциация не сообщает.

Организаторы Открытого чемпионата США по-прежнему рассматривают разные сценарии развития событий. «Наш план – провести US Open в запланированные даты в теннисном центре USTA Billie Jean King в Нью-Йорке с болельщиками – остается в силе», – говорится в заявлении ассоциации.

Организаторы также подчеркивают, что понимают актуальную ситуацию, поэтому обсуждаются и другие варианты проведения турнира, в том числе и без зрителей. Что в USTA не рассматривают, как сказано в заявлении, так это проведение турнира в другом городе.

Читайте также:  Шэньчжэнь. Снигур сыграет в основной сетке турнира

На сегодняшний день организаторы планируют озвучить свое решение по статусу US Open через 6-8 недель, а пока будут держать болельщиков в курсе последних новостей.

Напомним, что US Open запланирован на 31 августа – 13 сентября.

> Теннисный сезон приостановлен до 13 июля: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
usopen.com

Читайте также:  Бушар против Мертенс, Раонич встретится с Нисикори в Гонолулу

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ITF опубликовала перечень рекомендаций национальным федерациям после завершения карантина

Свитолина: Спонсоры сократили 90% наших контрактов

Ястремская назвала своего любимого теннисиста

Теннисисты из топ-100 выступят на показательном турнире во Флориде

Даяна Ястремская рассказала о паре со Свитолиной, миксте с Федерером и своей бабушке, которая любит теннис

Закрыть