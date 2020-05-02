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Теннис

Свитолина: Спонсоры сократили 90% наших контрактов

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Элина Свитолина прокомментировала пандемию коронавирус

#Свитолина

Источник – Украина.

Теннисисты-за пандемии коронавирус испытывают финансовые трудности.

Об этом рассказала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

“Спонсоры поменяли условия контрактов. У нас все зависит от телетрансляций. Телевидение сейчас не транслирует спортивные турниры, поэтому 90% наших контрактов сократили. Это одна из главных проблем для всех теннисистов.

Конечно, у нас другие заработки по сравнению с другими спортсменами. Люди, которые стоят в первой полусотне рейтинга, пока что чувствуют себя нормально. Но у тех, кто находится ниже первой сотни, – тяжелая ситуация. Они даже создают фонд, чтобы привлечь хоть какие-то финансы и иметь деньги хотя бы на питание”, – рассказала Свитолина.

Напомним, Свитолина выступила за объединение ATP и WTA.

Источник: champion.com.ua
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