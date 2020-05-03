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Теннис

Агасси назвал лучшего игрока в истории тенниса

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Андре Агасси прокомментировал игру Роджера Федерера

#Агасси, #Федерер, #теннис

Источник – ukrinform.ua.

Олимпийский чемпион, експерша ракетка мира американец Андре Агасси назвал лучшего игрока за всю историю тенниса.

Об этом рассказал сам теннисист.

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“Вне сомнений, это Роджер Федерер. Никто так явно не доминировал над оппонентами, как он. Сомневаюсь, что я имел бы шанс в матче с ним даже в мои лучшие годы. Мы встречались в финале US Open-2005. Я взял у него сет, но на большее можно было не рассчитывать”, – заявил Агасси.

Читайте: Никто никогда не спрашивал у меня, хочу ли я играть в теннис. Цитаты из книги “Открытый. Автобиография” Андре Агасси

Источник: champion.com.ua
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