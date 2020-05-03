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Теннис

Даррен Кэхилл: “99% тренеров на данный момент ничего не получают”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Свою оценку сложившейся ситуации дал тренер чемпионки Уимблдона и второй ракетки мира Симоны Халеп – Даррен Кэхилл.

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“Тренеры никак не защищены. 99% из нас на данный момент ничего не получают. Как и игроки, если ты не один из топ-представителей тенниса и у тебя нет контрактов с денежными условиями, то ты ничего не зарабатываешь. Сейчас тренеры оказались в очень сложной ситуации.

Будет очень важно собраться и обсудить некоторые вещи, которые помогут нам в будущем. Это может быть стандартизация контрактов или оговорки о расторжении договора. Должна быть какая-нибудь гарантия, которая позволит тренерам в обоих турах чувствовать себя защищёнными”.

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Солидарен с Кэхиллом и Вим Фиссетт – наставник экс-лидера мирового рейтинга Наоми Осаки.

“Эта ситуация может стать ужасающей в финансовом плане. У меня были контракты, где я получал зарплату на ежедневной основе, еженедельной, ежемесячной или годовой. У большинства тренеров контракты на ежедневной или еженедельной основе. И многие из них останутся без работы”.

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Источник:
www.tennismajors.com

Источник: btu.org.ua
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