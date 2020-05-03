Ига Свёнтек: “Пауза в сезоне это даже хорошо для меня, потому что я хочу почувствовать жажду к игре”

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Из-за пандемии COVID-19 теннисные турниры не проводятся с начала марта и игроки находятся в вынужденном отпуске.

“На меня этот перерыв оказал не такое большое влияние, как на других игроков, потому что я до сих пор учусь в школе и мне есть чем заняться. У меня много разных целей в жизни, не только касающиеся тенниса, поэтому сейчас я фокусируюсь на этом. На следующей неделе я заканчиваю школу и большинство своего времени я посвящаю именно учёбе, так что мне не приходится думать о текущей ситуации и мне не скучно. Думаю, что именно делает моё положение лучше.

Я довольно уверенно себя чувствую и я не считаю, что эта пауза как-то повлияет на мою игру. Это даже хорошо для меня, потому что я хочу почувствовать жажду к игре”.

На этой неделе в Польше профессиональным спортсменам уже разрешили тренироваться, а на вопрос, что ей хочется улучшить в своей игре, Ига ответила:

“Чего-то конкретного нет. Я хочу улучшаться во всех аспектах своей игры. Думаю, мой тренер (Пётр Сержпутовски – прим. БТУ) скажет мне, что нужно делать. Он оказал на меня большое влияние ещё в самом начале, когда я была ещё ребёнком, и в основном мои черты характера, которые должны быть у меня как спортсмена, я получила благодаря его системе воспитания. Он всегда учил меня, как быть профессионалом и говорил, что моя игра влияет на всю мою жизнь”.

Помимо теннисного тренера, Свёнтек также работает со спортивным психологом Дарьей Абрамович, которая работает с полькой уже больше года. Абрамович много лет занималась парусной регатой и работала с национальными сборными по плаванию и велоспорту.

“В этом году я хочу, чтобы моя игра стала более зрелой. Мы работали над тем, чтобы я была психологически более гибкой на корте, и у меня довольно хорошо получается. Наше сотрудничество также круто тем,что обычно психологи фокусируются только на том, что происходит на корте, а Дарья также работает со мной и вне его, потому что, как я говорила, на мою жизнь влияет моя игра, и она помогает мне в этом”.

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Источник:

www.tennisnow.com