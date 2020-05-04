Киченок попала в рейтинг теннисисток с самой сильной подачей

Надежда Киченок подала подачу со скоростью 202 км/ч

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Источник – sport.ua.

Украинская теннисистка Надежда Киченок вошла в список теннисисток с самой сильной подачей в женском туре.

Об этом сообщает Tennis.com.

Украинка подала первую подачу со скоростью 202 км/ч в матче против Аюми Мориты в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2014 года, хотя проиграла матч со счетом 2:6, 6:7(5).

Рейтинг был составлен на основе данных SportsMEDIA Technology.

Самые быстрые подачи в женском теннисе:

1. Сабин Лисицки (2014 год): 210.8 км/ч

2-3. Винус Уильямс (2007-2008 годы) / Айла Томлянович (2008): 207.6 км/ч

4. Серена Уильямс (2013): 207 км/ч

5. Юлия Гергес (2012): 203 км/час.

6. Бренда Шульц-Маккарти (2007): 202.7 км/ч

7. Надежда Киченок (2014 года): 202 км/час.

8-9. Наоми Осака (2016) / Луціє Градецка (2015): 201.2 км/ч

10. Анна-Лена Гренефельд (2009): 201.1 км/ч

Напомним, Свитолина выступила за объединение ATP и WTA.