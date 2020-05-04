Марко Трунджеллити: “Сейчас меня поддерживает жена, а система профессионального тенниса – это катастрофа”

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231-я ракетка мира Марко Трунджеллити прокомментировал паузу в сезоне и финансовые проблемы.



“Мне кажется невозможным, что в этом году мы сможем вновь играть. Необходимо, чтобы все были здоровы, но, к сожалению, это не произойдет, а значит до следующего года мы играть не будем.

Во время карантина лично я придерживаюсь графика, чтобы оставаться в физической форме. Я спокойно это воспринимаю, хожу гулять или бегать, занимаюсь своими курсами по иностранным языкам, а также восстанавливаюсь после своих травм.

Единственное, что плохо, что многие только благодаря теннису зарабатывают себе на жизнь, но сейчас все остановилось. Я говорю не только об игроках, но и о командах. Теннисные организации не справляются с ситуацией, они не берут в расчет теннисных тренеров, тренеров по физической подготовке. Лично я не слишком переживаю, потому что, и это очевидно, на первое место ставлю свое здоровье, а не теннис”.

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Свой личный рекорд в рейтинге Марко Трунджеллити показал в прошлом году, когда стал 112-й ракеткой мира. Сейчас 30-летний аргентинец занимает 231-ю строчку в мировой классификации. На счету Марко Трунджеллити 2 титула на «челленджерах», а его лучший результат на турнирах ATP – полуфинал в Умаге в 2018 году и четвертьфинал в Сан-Пауло в прошлом сезоне (12 побед и 15 поражений за карьеру).

“Люди могут подумать, что если год назад я был 112-м, то значит все мои проблемы решены. Это не так, я простой человек. Сейчас меня поддерживает моя жена и это еще один вопрос к системе профессионального тенниса, которая просто катастрофична. Так что, многие игроки и тренеры злятся, что их не поддерживают, никто не оказывает ни финансовой, ни моральной помощи. Игроки сами взялись собирать деньги для других игроков, это не АТР заботится об этом, а сами теннисисты. Каждый может делать со своими деньгами что хочет. Но говорить так, как сказал Доминик Тим, мол, теннисисты этой помощи не заслуживают, когда есть ребята, которые пашут как животные, чтобы добраться туда, куда дошел он или где он есть сейчас, для теннисиста говорить подобные вещи это довольно ужасно. Нет никакой коммуникации, деньги распределяют плохо и рекламируют они только игроков из топ-тройки. Это сложно переварить.

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Меня расстраивает, как АТР справляется со всем. В руководстве должны были урезать свои зарплаты, раз уж они тоже перестали работать, как и теннисисты. Лидеры во многих странах должны были это сделать и подать пример, но этого не произошло. Люди злятся, потому что это вопрос выживания.

У нас в Аргентине тоже неспокойно. Я переживаю по поводу экономического состояния. Также из тюрем выпускают заключенных. Люди и так встревожены, а это только добавит беспокойства. Надеюсь, из-за этой ситуации все задумаются. Нужно заботиться о местном бизнесе и покупать товары, которые производят в вашей стране. Психологически я настроен, что буду играть уже только в следующем году. Посмотрим, какой будет ситуация в январе. Если все будет хорошо, то мы начнем играть в Австралии”.

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Источник:

es.noticias.yahoo.com

Фото: EPA.