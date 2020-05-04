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Теннис

Сергей Стаховский: “Я тоже считаю, что на “фьючерсах” максимум 20% игроков стараются подняться выше”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Кто из молодого поколения станет первой ракеткой мира в ближайшем будущем? Очень близко Стефанос Циципас, Александр Зверев, Денис Шаповалов или Феликс Оже-Альяссим, – рассказал Стаховский во время трансляции на своей странице в Инстаграме. – И еще Алекс де Минор, очень солидный игрок, может выступать на очень высоком уровнем, с его ментальным настроем он, вполне возможно, что дойдет до первого номера.

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Что я думаю по поводу слов Доминика Тима о финансовой поддержке низкорейтинговых игроков? Это решение каждого. У Тима есть младший брат, с которым он ездил на «фьючерсы», и я, в принципе, понимаю, что он там видел, потому что это я тоже видел. Это его решение, никто не может заставить его помогать. Я тоже считаю, что на «фьючерсах» 15%, максимум 20% игроков стараются подняться выше. Все остальные – это проживание ради каких-то лиг, ставок и так далее.

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Почему бы теннису не вернуть такое покрытие как ковер? Не вижу никаких проблем, чтобы у нас были быстрые покрытия. На быстрых кортах проходят матчи высокого уровня. Это даст значительное преимущество тем, кто больше рискует, кто больше выходит вперед и немного заберет преимущество у тех, кто предпочитает бороться на задней линии. Но зато у нас будет комбинация, когда есть турниры на грунте с медленными покрытием, а с другой стороны будут шансы и у игроков другого стиля на ковре. Потому что в сегодняшних условиях, если ты играешь агрессивно, но ты не Хуан Мартин дель Потро, то шансов выиграть у тебя немного”.

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Фото: ITF.

Источник: btu.org.ua
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