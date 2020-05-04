Томас Друэ: “WTA организовывает игрокам курсы, как правильно вести Instagram, так может им стоит сделать подобное и по части работы с тренером”

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В связи с перерывом в проведении турниров из-за пандемии коронавируса теннисисты не играют в теннис, не зарабатывают призовые и, следовательно, не платят зарплату своим тренерам. Ранее Друэ сообщил, что его подопечная отказывается выплатить ему хотя бы часть зарплаты.

“Мы работаем с игроками, которые зарабатывают много денег, и в такие дни они могут нам выделить хотя бы часть зарплаты, чтобы нам помочь. Они лидеры в этом деле, они обязаны брать ответственность за людей, которых наняли. WTA организовывает курсы, как правильно вести Instagram, так может им стоит сделать подобное и по этой части их работы.

Это не нормально, что мы оказались в такой ситуации. Я не знаю, сколько игроков сказали своим тренерам, что они помогут. Я стараюсь получить информацию от других тренеров об их типах контрактов и также узнать, у скольких его попросту нет, чтобы показать WTA, как мы уязвимы”.

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Томас также задумывается о создании профсоюза тренеров, чтобы построить систему подстраховки с чётко прописанными шагами в подобных ситуациях.

“Это может произойти, если нам удастся согласовать все наши требования. Что бы это могло быть? Например, международная медицинская страховка для начала, но также взносы в пенсионный фонд. Всё это должно быть подкреплено правовой базой, у нас мог бы быть юрист, который помогал бы нам в подписании контрактов и в любых спорах с игроками. WTA отлично справляется с организацией страховки и выплат игрокам после завершения карьеры, но какие реальные преимущества WTA Coach Program и категории Gold Coach? Если бы они помогли нам со страховкой, пенсионными и правовой базой, было бы отлично.

Они могут создать фонд для поддержки игроков, процент из которого будет перечисляться командам. Некоторые из нас сейчас вообще ничего не зарабатывают, а банкам на это плевать, мы должны продолжать оплачивать кредиты. Поэтому, когда я слышу, что якобы нужно отменить сезон… Это немыслимо! Это ужасно. Это показывает, кем мы являемся в теннисе. К сожалению, я не думаю, что будут какие-нибудь большие изменения. Будут ли игроки, которые сейчас не хотят нам помочь, потом бороться за то, чтобы мы получили другой статус. За нами никого нет”.



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Источник:

www.tennismajors.com

Фото: AFP.