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Украинка Надежда Киченок попала в список рекордсменок женского тенниса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наша теннисистка оказалась в десятке авторов самых мощных подач в женском туре.

Согласно данным “SportsMEDIA Technology” (компания уже 30 лет занимается ведением статистики), самую быструю подачу в женском теннисе в 2014 году выполнила Сабин Лисицки. На турнире в Стэнфорде при счете 5-5, 40-30 в поединке с Аной Иванович немка ввела мяч в игру со скоростью 131 миля в час (почти 210.8 км/ч).

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В топ-десятку авторов мощных подач также попала и представительница Украины. Сообщается, что Надежда Киченок на Открытом чемпионате Австралии в 2014 году подала со скоростью 202 км/ч в матче против Аюми Мориты из Японии (соперница украинки выиграла встречу со счетом 6-2, 7-6).

Напомним, что на старте сезона-2020 Надежда Киченок и её напарница Сания Мирза стали чемпионками турнира WTA в Хобарте.

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САМАЯ БЫСТРАЯ ПОДАЧА В ЖЕНСКОМ ТЕННИСЕ
1) Сибин Лисицки (2014 год): 210.8 км/ч
2-3) Винус Уильямс (2007-2008 года) / Айла Томлянович (2008): 207.6 км/ч
4) Серена Уильямс (2013): 207 км/ч
5) Юлия Гёргес (2012): 203 км/ч
6) Бренда Шульц-Маккарти (2007): 202.7 км/ч
7) Надежда Киченок (2014): 202 км/ч
8-9) Наоми Осака (2016) / Люси Градецка (2015): 201.2 км/ч
10) Анна-Лена Грёнефельд (2009): 201.1 км/ч

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Источник:
tennis.com

Фото: Imago.

Источник: btu.org.ua
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