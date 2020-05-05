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Теннис

Чемпион выставочного турнира получил в качестве приза туалетную бумагу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Янник Ханфманн выиграл показательные соревнования в Германии. В финале 143-я ракетка мира обыграл Дастина Брауна (ATP 239) со счетом 4-2, 4-0. В качестве символического кубка Ханфманну достался рулон туалетной бумаги и теннисный мяч с цифрой один. Напомним, что турнир “Tennis Point Exhibition” стартовал 1 мая. Соревнования прошли без зрителей, линейных судей и болбоев (смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ).

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Чемпион выставочного турнира получил в качестве приза туалетную бумагу
Чемпион выставочного турнира получил в качестве приза туалетную бумагу
Чемпион выставочного турнира получил в качестве приза туалетную бумагу
Чемпион выставочного турнира получил в качестве приза туалетную бумагу
Чемпион выставочного турнира получил в качестве приза туалетную бумагу

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Фото: EPA.

Источник: btu.org.ua
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