Чемпион выставочного турнира получил в качестве приза туалетную бумагу

Янник Ханфманн выиграл показательные соревнования в Германии. В финале 143-я ракетка мира обыграл Дастина Брауна (ATP 239) со счетом 4-2, 4-0. В качестве символического кубка Ханфманну достался рулон туалетной бумаги и теннисный мяч с цифрой один. Напомним, что турнир “Tennis Point Exhibition” стартовал 1 мая. Соревнования прошли без зрителей, линейных судей и болбоев (смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ).

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Фото: EPA.