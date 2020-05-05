Даниэль Коллинс: “То, через что я прошла, дало мне ментальную силу бороться даже с самыми тяжёлыми моментами на корте”

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51-я ракетка мира рассказала о своём диагнозе, который ей поставили в октябре прошлого года.

“Это началось, когда мне было 15 лет. У меня были сильные боли в рёбрах и проблемы с посещением ванной. Я очень сильно болела пару месяцев и обращалась к нескольким врачам. Я пошла к ревматологу, и там мне диагностировали аутоимунное заболевание. Всё остальное было нормальным, но врачи сказали, что для точного диагноза потребуется несколько месяцев. Они не могли сузить круг заболеваний. В колледже я тоже продолжала болеть, и мои тренеры всегда следили за тем, чтобы я ходила к врачам и переживали за меня. Никто не мог понять, что со мной. Каждые два месяца я сдавала кровь на анализ, но это ни к чему не приводило. За всё это время я успела перенести операцию на запястье, разрыв мениска и много проблем с суставами. Ортопеды поставили мне диагноз тендинит. К сожалению, много раз мои симптомы вылезали мне боком из-за того, что я спортсменка. Врачи увидели все мои проблемы и сказали, что они у меня из-за того, что я годами подвергала своё тело физическим нагрузкам.

После колледжа мне показалось, что я начинаю поправляться. У меня не было особых проблем со здоровьем. Но около двух лет назад я начала чувствовать боль в разных частях тела: в шее, запястье, руках и ещё больше в суставах. Это было прямо перед Australian Open, когда я сослала это на тяжёлые тренировки. Когда я играла несколько дней, боль становилась другой, чем обычно. Я обратилась к семейному врачу и он посоветовал мне всё это рассказать ревматологу и попросил, чтобы я сделала обследование на ревматоидный артрит. Я догадывалась, что это может быть, потому что у моей бабушки он тоже был, но я не могла поверить, что у меня в моём возрасте может быть эта болезнь. Я очень долго отталкивала эти мысли от себя. Периодически у меня появлялась боль в суставах во время менструального цикла, и это оказывало на меня изнурительный эффект. Мне было очень тяжело вставать с кровати и в худшие дни я могла спать по 15 часов подряд. Я всё время чувствовала сонливость и усталость. И странно то, что я привыкла так себя ощущать. Я забыла, каково это чувствовать себя здоровой и энергичной. Я забыла, что такое просыпать без боли в руках и ногах. Моё тело приспособилось к этой ситуации и игнорировало боль. Это был Уимблдон в 2019 году, когда я играла в паре с Бетани. У меня ужасно болели руки. Я знала, что со мной что-то не так. После поражения я собралась домой, но из-за боли в руках я даже не могла нормально упаковать вещи. Это была худшая боль в моей жизни. Я вернулась во Флориду и мне стало лучше. Я даже решила провериться на аллергии. Может, мне просто нужно скорректировать диету. Мой врач снова сказал мне, чтобы я пошла к ревматологу, но я этого не сделала, потому что думала, что лучше знаю, что мне делать. Аллерголог сказал мне не пить кокосовую воду и употреблять меньше глютена. Через несколько недель боль снова вернулась. Мои ноги так воспалились, что мне казалось, что они поменяли форму.



В августе я выступала на турнире в Сан-Хосе и моя боль стала невыносимой. Она была по всему телу. Это была последняя капля и я решила обратиться к ревматологу. Встреча была запланирована через несколько недель, так что я решила поехать в Торонто и сыграть ещё там, что было не лучшим решением. Мне нужно было всё решить до старта US Open. Чтобы исключить многие заболевания, мне понадобилось сдать много анализов, но всё-таки мне поставили диагноз ревматоидный артрит после US Open. Именно тогда я начала принимать лекарства, но они помогали до определённого момента. Я не хотела принимать новые препараты, учитывая, что моя жизнь лучше не становилась. Мне назначили два разных препарата, которые в комбинации мне помогли, и я соблюдала строгую диету. Всё это помогло мне узнать, в чём я нуждаюсь и что нужно делать, чтобы состояние не ухудшалось. Всё, что я делаю за день, я записываю. Я нашла те вещи, которые работают лучше всего для меня. Зная, что каждый из нас с чем-нибудь сталкивается, я обрела душевное спокойствие,

Вопроса о том, стоит ли мне продолжать играть или нет, не было. Я всегда отвечаю: “Чёрт, да, я продолжаю играть”. Это то, что я люблю. То, через что я прошла, дало мне ментальную силу бороться даже с самыми тяжёлыми моментами на корте. Мои цели помогают мне справляться со всем. Несколько раз в неделю я встречаюсь с психологом. Много людей говорили мне, что ревматоидный артрит – это ничего серьёзного, и всё, что мне нужно, это травяные настои. Было сложно принять этот диагноз, потому что я не знала никого из своих ровесников с этой болезнью. Когда я общаюсь с кем-нибудь на эту тему, то слышу: “Я понимаю тебя, иногда мне болят суставы, когда я бегаю”. Но это не то же самое.

Я столкнулась с большим количеством внимания, особенно с тех пор, как стала спортсменкой. Ты хочешь верить в то, что тебе всё равно на мнение окружающих, но по итогу ты принимаешь всё близко к сердцу. Я не хотела, чтобы все считали меня слабее остальных из-за этой болезни. Я не хотела, чтобы люди называли меня больной или позволяли болезни определять мой статус. Мне нужно смириться с этой ситуацией и найти положительные стороны. За последние месяцы я сделала большой шаг вперёд во многих вещах, но мысли о том, что я могу быть для кого-то примером, всё равно заставляют меня нервничать. Я не самый открытый человек, но я работаю над тем, чтобы чувствовать себя комфортнее, когда пытаюсь помочь другим людям, учитывая мой опыт”.



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Источник:

behindtheracquet.com

Фото: Instagram.