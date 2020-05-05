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Теннис

Турнир ATP на Мальорке в этом году не состоится

Евгений НикитюкНет комментариев
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Организаторы официально подтвердили отмену первого розыгрыша “Mallorca Open” в сезоне-2020.

Первый розыгрыш турнира серии АТР 250 на траве на Мальорке состоится только в следующем году. После продления паузы в теннисном туре до 13 июля организаторы соревнований в Испании (турнир должен был пройти с 20 по 27 июня в текущем сезоне) заявили о желании провести “Mallorca Open” позднее в этому году.

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Сегодня пресс-служба турнира выпустила пресс-релиз и озвучила даты проведения первого розыгрыша: 19-26 июня в 2021 году.

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Источник:
mallorca-championships.com

Фото: seemallorca.

Источник: btu.org.ua
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