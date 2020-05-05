Винус Уильямс: “Мы с Сереной считали Пита Сампраса очень привлекательным”

Новости

Элина Свитолина о танцах в TikTok: "Это хорошая физическая подготовка, танцы поднимают настроение"

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Американская теннисистка – о тренировках, работе тренером и своих симпатиях в ATP-туре.



Винус Уильямс ответила на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube.

“Мой любимый турнир? Я всегда говорю, что это тот турнир, где я выиграла. А вообще я люблю играть дома, в Майами, в Индиан-Уэллс. В этом году мы там не сыграли, так что это будет большое воссоединение для всех нас, игроков, для болельщиков, когда мы там сыграем в следующий раз.

Моя любимая тренировка? Все упражнения, которые нужно делать быстро. Я терпеть не могу медленные тренировки, когда у тебя есть какое-то упражнение и его нужно сделать на обе стороны. Тогда кажется, что вместо 3 подходов ты выполнил 90. Мне нравятся плиометрические упражнения, прыжки, спринты, все, где надо быстро двигаться, даже если потом все очень болит.

Стану ли я когда-нибудь тренером по теннису? Нет! Знаете почему? Потому что игроки не слушаются своих тренеров. Ты говоришь им выиграть очко, а они его проигрывают. Я не могу этого понять. И еще, я не хочу проводить еще больше времени на солнце. Если я и смогу быть на матче как тренер, то только в вечернюю сессию, на дневные матчи я не буду ходить. Но мне нравится помогать детям, которые начинают играть в теннис. Я не буду им нужна каждый день, но я буду приходить и говорить: «Сгибай колени».

Мой любимый перекус на карантине? Я вообще ела все подряд, если честно. Мне от этого было плохо, мне не понравилось. Но сейчас я больше фокусируюсь на полезных продуктах, там, апельсинах, чернике, овощах.

Кто был моей симпатией в ATP-туре? Сказочные ребята. Я бы сказала, что когда мы с Сереной были моложе, то мы думали, что Пит Сампрас был очень привлекательным. Это было где-то в 90-х (в 1990 году Винус было 10 лет). И наш папа нам говорил, мол, вам не должен нравится никакой парень. И мы были такие напуганные и говорили: «Окей, папочка». Так что с тех пор я научилась тому, что не нужно интересоваться парнями из ATP. Но вы все равно горячие ребята”.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь