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Винус Уильямс: “Мы с Сереной считали Пита Сампраса очень привлекательным”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Винус Уильямс ответила на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube.

“Мой любимый турнир? Я всегда говорю, что это тот турнир, где я выиграла. А вообще я люблю играть дома, в Майами, в Индиан-Уэллс. В этом году мы там не сыграли, так что это будет большое воссоединение для всех нас, игроков, для болельщиков, когда мы там сыграем в следующий раз.

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Моя любимая тренировка? Все упражнения, которые нужно делать быстро. Я терпеть не могу медленные тренировки, когда у тебя есть какое-то упражнение и его нужно сделать на обе стороны. Тогда кажется, что вместо 3 подходов ты выполнил 90. Мне нравятся плиометрические упражнения, прыжки, спринты, все, где надо быстро двигаться, даже если потом все очень болит.

Стану ли я когда-нибудь тренером по теннису? Нет! Знаете почему? Потому что игроки не слушаются своих тренеров. Ты говоришь им выиграть очко, а они его проигрывают. Я не могу этого понять. И еще, я не хочу проводить еще больше времени на солнце. Если я и смогу быть на матче как тренер, то только в вечернюю сессию, на дневные матчи я не буду ходить. Но мне нравится помогать детям, которые начинают играть в теннис. Я не буду им нужна каждый день, но я буду приходить и говорить: «Сгибай колени».

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Мой любимый перекус на карантине? Я вообще ела все подряд, если честно. Мне от этого было плохо, мне не понравилось. Но сейчас я больше фокусируюсь на полезных продуктах, там, апельсинах, чернике, овощах.

Кто был моей симпатией в ATP-туре? Сказочные ребята. Я бы сказала, что когда мы с Сереной были моложе, то мы думали, что Пит Сампрас был очень привлекательным. Это было где-то в 90-х (в 1990 году Винус было 10 лет). И наш папа нам говорил, мол, вам не должен нравится никакой парень. И мы были такие напуганные и говорили: «Окей, папочка». Так что с тех пор я научилась тому, что не нужно интересоваться парнями из ATP. Но вы все равно горячие ребята”.

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Источник: btu.org.ua
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