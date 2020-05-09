Элина Свитолина: “Если я снимаю видео своих упражнений для Инстаграма, то на это может уйти 3 часа”

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Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

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Первая ракетка Украины рассказала в интервью программе “Теннис о теннисе” о своем распорядке дня на карантине.



“Стараюсь придерживаться режима. Встаю я где-то часов в 9-10, сейчас немножко попозже. Сразу же делаю свои фитнес-упражнения. Иногда я делаю их 40 минут, иногда, если я снимаю для Инстаграма, то это может занимать и 3 часа, чтобы подобрать правильные упражнения и понять, сколько нужно репетиций. Сделать их нужно не сильно легкими, но и не сильно тяжелыми. Потом я занимаюсь своим обучением, иду гулять в лес, подготавливаю Гаэля к его эфирам, делаю ему небольшой макияж (смеется)”.

Продолжение интервью с Элиной Свитолиной смотрите в первом выпуске видеопроекта “Теннис о теннисе”.

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