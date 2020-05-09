Гвидо Пелья: “Я бы предпочел помочь людям, которые умирают с голоду, а не теннисистам”

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Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

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35-я ракетка мира рассказал о ситуации в Аргентине, возобновлении сезона и финансовой помощи игрокам.



О жизни на карантине в Аргентине

“Скажем так, первый месяц прошел хорошо. Я сумел воспользоваться этим временем, чтобы заняться разными делами. Но вот этот последний этап сейчас стал более трудным, потому что в мире все начинает открываться и теперь у нас даже больше неуверенности в чем-то, чем уверенности”.

О проведении выставочных турниров

“Я рад за игроков в Германии, потому что время действительно трудное. Я также думаю, что и в Аргентине пришло время что-то возобновить. Очевидно, я полностью поддерживаю карантин. Но уже прошло два месяца, это критичный момент не только для нормальных людей, но и для спортсменов. Нам нужно начать заниматься, потому что тогда в будущем с физической формой будут трудности, и это меня беспокоит. Думаю, что мы сможем придерживаться правил безопасности, поэтому стоит возобновить наши тренировки на корте”.

О судьбе сезона-2020

“Я согласен с мнением Рафаэля Надаля, что у нас пропал один теннисный сезон. Каждую неделю мы играем в разных городах и это как раз то, что мы сейчас не сможем делать, путешествовать по миру. С другой стороны, пока в Европе могут играть выставочные турниры, игроки в Южной Америке этого делать не могут, потому что у нас сейчас более трудный этап пандемии. Перед ATP стоит очень трудная задача, чтобы определить, когда начнутся соревнования. Хотя ATP в таком же неведении, как и мы, рассматривалось возвращение на корты в США и Нью-Йорке, но там еще тысячи случаев (коронавируса). Тем нем менее, коммуникация с игроками проходит гладко и они предпринимают очень хорошие шаги”.

О Программе поддержки теннисистов

“Мне нравится, что игрокам хотят оказать поддержку, но я не согласен с тем, что сами теннисисты должны делать взносы. Вы же не знаете, какая лично у этих игроков ситуация. Здесь я больше поддерживаю точку зрения Доминика Тима. Думаю, что АТР должны брать инициативу в свои руки и делать все по справедливости, очевидно, это требует обсуждения. Например, я вижу как в моем городе есть люди, которые умирают, у которых нет еды. Это требует более срочной помощи, чем теннисисты. Никто из них не голодает. Я бы предпочел отдать деньги тем, кто умирает. Допусти, есть Кристиан Гарин, который недавно поднялся с 60 места на 18, но его финансовое положение не соответствует уровню стабильного игрока топ-20. С другой стороны, кто-то вроде Джека Сока, который находится в топ-200, заработал за карьеру больше 10 миллионов. Поэтому, я думаю, такие нюансы нужно учитывать”.

Об объединении Туров

“Увы, я не владею достаточным количеством информации, но я знаю, что организации ведут переговоры. Думаю, что объединение может быть только на пользу теннису и у нашего спорта есть большой потенциал, как еще ему можно вырасти. Пока у нас играют 3 самых лучших игрока в истории, то ATP нужно извлекать из этого выгоду. Если это будет происходить совместно с WTA, как одно целое, то я это поддерживаю”.

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Источник:

metro951.com

Фото: Getty Images.