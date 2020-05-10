Организаторы Ролан Гаррос не отказываются от варианта проводить турнир без зрителей

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На Ролан Гаррос официально перенесли дату проведения турнира

Президент Федерации тенниса Франции рассказал о текущем положении дел в организации грунтового “Шлема”.



“Пока нет таких вариантов, от которых бы мы отказались, – комментирует Бернар Гьюдичелли возможность провести Ролан Гаррос без зрителей. – В первую очередь самое главное в нашем турнире то, что это история матчей и игроков. Турниры проводятся на стадионах и турниры показывают по телевизору. Миллионы зрителей по всему миру находятся в ожидании. Если мы организуем турнир за закрытыми дверьми, это позволит нам сохранить ту часть бизнес-модели, которая касается телевизионных прав (более трети от дохода турнира). Это нельзя недооценивать”.

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Ранее пресса со ссылкой на Федерацию тенниса Франции сообщила, что грунтовый мэйджор перенесли еще на одну неделю позже и старт соревнований в основной сетке теперь намечен на 27 сентября.

“Я регулярно общаюсь с главой АТР Андреа Гауденци, главой WTA Стивом Саймоном и главой ITF Дэвидом Хаггерти. На следующей неделе у нас запланирована еще одна конференция, чтобы оценить наш прогресс. Мы хорошо работаем вместе, но пока все еще немного рано для четкого определения графика”, – сказал Гьюдичелли.

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Источник:

lejdd.fr

Фото: FFT.