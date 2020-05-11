Элизе Мертенс: “Люди, далёкие от тенниса, не понимают, как я могу так постоянно путешествовать. Но я не знаю другой жизни”

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Элизе Мертенс занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA, а в ноябре 2018 года поднималась на 12-е место. В активе бельгийки пять одиночных титулов WTA и и девять в паре, в том числе на US Open в прошлом сезоне.

“Не очень-то и просто сделать этот большой шаг от ITF к WTA. Я была в Топ-10 по юниорам, а затем всё началось заново. Было интересно снова начинать с нуля, но одновременно страшно, потому что неизвестно, сколько работы предстоит проделать. Даже несмотря на то, что всё время я путешествовала с мамой, мой характер немного схож с характером моего отца. Он не играет в теннис и не очень много о нём знает, но он очень хорошо знает меня и сильно помог мне ментально пройти через многие вещи. Я начала играть на профессиональных турнирах позже остальных, когда мне было около 17 лет. В 18 я полностью стала профессионалом. В начале было очень нелегко, потому что я не знала своих соперниц. Поначалу ты проигрываешь много матчей. У меня были невероятные ощущения, когда я выиграла свой первый 10-тысячник. Это чувство после победы заставляет тебя двигаться дальше. Я вдохновлялась другими игроками, чтобы поднять свой теннис до их уровня. После достижения 500-го места в рейтинга вы это ощутите и захотите большего. Не всегда всё происходит быстро, а теннисисты очень не терпеливы. Мне понадобилось некоторое время, чтобы встретиться с представительницами Топ-100 или теми, кто уже успел выиграть титул WTA. Я действительно верила, что смогу их побеждать.

> Элизе Мертенс: “На турнирах я говорю себе, что хочу побывать дома, но сейчас снова хочу путешествовать”

Я простой человек. Мне нравятся животные, у меня дома есть несколько собак и черепах. Мне нравится находиться дома с семьёй и друзьями. По ходу турниров присутствует ежедневная рутина, которая может надоедать. Всегда быть мотивированной вдали от дома не очень просто. Люди, далёкие от тенниса, не понимают, как я могу так постоянно путешествовать. Но я не знаю другой жизни. Я начала играть в теннис в четыре года и стала выступать на турнирах среди игроков до 18 лет в 13-летнем возрасте. Тогда я начала постоянно путешествовать. Иногда мне удаётся видеться с друзьями. Я люблю спорт и мне не хочется заниматься чем-нибудь ещё. Самое сложное для меня в туре – это то, что я не могу быть дома столько, сколько бы мне хотелось. У меня нет времени на обычные вещи, например, полежать на диване, погулять с собакой или провести время с семьёй и друзьями. Мне повезло, что со мной часто путешествовала мама. Люди всегда думают, что постоянно путешествовать, делать одни и те же вещи это весело. Болельщики видят только наши матчи, что является развлекательной частью, но очень многое делается вне корта. Всё становится рутиной. Очень важно иногда нарушать этот ритм. Я люблю то, чем занимаюсь, но важно размешивать рутину. Даже если это самое просто, например, смена места для питания. Я хожу в разные рестораны как можно чаще или просто остаюсь в апартаментах и готовлю что-то сама. Иногда просто необходимо немного ощущения домашней обстановки.

Есть некоторые вещи, которые мне бы хотелось сделать ещё раз, если бы выпал шанс. Мне кажется, что иногда я была слишком независимой. Найти правильного тренера или правильного человека, который поможет, когда необходимо, очень сложно. Иногда просто не знаешь, каким должен быть этот “правильный человек”. У каждого есть свой путь, который ему нравится или нет. Из каждой ситуации или взаимоотношений ты делаешь выводы, что у всего есть свои причины. Я поняла, что во всём нужно искать положительные вещи”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We quarantine together #adoptdontshop Публикация от Elise Mertens (@mertenselise) 24 Апр 2020 в 8:27 PDT

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Источник:

behindtheracquet.com

Фото: Getty Images.