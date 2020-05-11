Маттео Берреттини: “Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня большие сомнения по поводу возобновления сезона”

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“Закончен ли сезон-2020? Я надеюсь, что нет, я только «за», чтобы мы смогли играть, но у меня есть большие сомнения. Самое главное, чтобы мы сумели остановить вирус и затем начали нормально играть в теннис. Мне не кажется, что сейчас стоит возобновлять турниры, но об этом заявлять должны эксперты. Я надеюсь, что будет найдено решение. Когда я думаю о том, представители скольких стран участвуют даже в одном турнире, то я понимаю, что сохранить их всех в безопасности – это трудная задача. Речь идет о 400-500 спортсменах из 80 стран. Я надеюсь, что я ошибаюсь и я надеюсь, что в ближайшем будущем нам можно будет играть и мы сможем восстановить всю активность, потому что люди в этом нуждаются”.

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Итальянский теннисист не сумел принять участие в выставочном турнире во Флориде на прошлой неделе из-за травмы лодыжки. Позднее на показательных соревнованиях среди теннисисток сыграет девушка Берреттини Айла Томлянович.

“Это не серьезное повреждение, мне жаль, что так произошло, но уж лучше это случится сейчас. Нам с Айлой повезло, что мы остались во Флориде. Тут ситуация не настолько серьезная, как в Нью-Йорке, например. И у нас была возможность тренироваться”, – говорит Берреттини.

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“Что касается возобновления теннисных турниров в Италии, то я думаю о формате национальных соревнований. Это касается не только тенниса, но и других видов спорта. Сейчас в Италии обсуждают возобновление футбола. Я, с одной стороны, понимаю это, потому что это национальный спорт, существует много экономических интересов, поэтому такие разговоры кажутся мне нормальными. Такой уж у нас менталитет. С другой стороны, есть виды спорта, в которых риск заразиться гораздо ниже, чем в футболе, и я сочувствую им (что об их возобновлении не говорят сейчас).

Если говорить о поддержке низкорейтинговых игроков, то мы ответили Новаку Джоковичу по поводу его плана. Это не обязательное требование к игрокам. Есть больницы, есть нуждающиеся семьи, это более тяжелые ситуации, чем у теннисистов, поэтому я бы предпочел помочь им. Но также есть много игроков, которые нуждаются в поддержке, у которых есть долги. Два месяца без заработка это очень трудно, поэтому многие нуждаются в помощи. Это хорошо, что есть такой проект в теннисе, потому что он показывает, что игроки также заботятся о своих коллегах с тыла”.

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Источник:

ansa.it

Фото: Getty Images.