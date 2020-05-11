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Теннис

Тренер Свитолиной: “Финал в Монтеррее – это был фантастический матч”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Это была борьба физических возможностей в каждом розыгрыше, они играли дольше 3 часов. Они обе искали варианты, обе защищались, обе старались нейтрализовать удары друг друга. Это был фантастический матч, чтобы за ним наблюдать, поэтому думаю, публика была настолько активной всю игру.

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> Элина Свитолина о финале в Монтеррее: “Мы обе чувствовали себя невероятно убитыми”

Думаю, что в третьем сете все-таки небольшое преимущество в опыте игры в важных моментах дало о себе знать. Элина смогла этим воспользоваться и рано повести с брейком. Обе старались рисковать и риск был оправдан. Обе они отдали все свои силы в этом финале. Пускай я и тренер одной из соперниц, я с удовольствием смотрел этот матч, потому что девушки боролись и выкладывались в каждом розыгрыше”.

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Источник: btu.org.ua
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