Тренер Свитолиной: “Финал в Монтеррее – это был фантастический матч”

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Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

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Эндрю Беттлс прокомментировал победу своей подопечной над Мари Боузковой в решающем матче соревнований в Мексике.



“Это была борьба физических возможностей в каждом розыгрыше, они играли дольше 3 часов. Они обе искали варианты, обе защищались, обе старались нейтрализовать удары друг друга. Это был фантастический матч, чтобы за ним наблюдать, поэтому думаю, публика была настолько активной всю игру.

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Думаю, что в третьем сете все-таки небольшое преимущество в опыте игры в важных моментах дало о себе знать. Элина смогла этим воспользоваться и рано повести с брейком. Обе старались рисковать и риск был оправдан. Обе они отдали все свои силы в этом финале. Пускай я и тренер одной из соперниц, я с удовольствием смотрел этот матч, потому что девушки боролись и выкладывались в каждом розыгрыше”.

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