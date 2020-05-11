Тренер Свитолиной: “Финал в Монтеррее – это был фантастический матч”

Новости
08.05.20 19:20
Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко
07.05.20 13:34
Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)
05.05.20 22:13
Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов
05.05.20 21:16
На Ролан Гаррос официально перенесли дату проведения турнира
Эндрю Беттлс прокомментировал победу своей подопечной над Мари Боузковой в решающем матче соревнований в Мексике.
“Это была борьба физических возможностей в каждом розыгрыше, они играли дольше 3 часов. Они обе искали варианты, обе защищались, обе старались нейтрализовать удары друг друга. Это был фантастический матч, чтобы за ним наблюдать, поэтому думаю, публика была настолько активной всю игру.
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Думаю, что в третьем сете все-таки небольшое преимущество в опыте игры в важных моментах дало о себе знать. Элина смогла этим воспользоваться и рано повести с брейком. Обе старались рисковать и риск был оправдан. Обе они отдали все свои силы в этом финале. Пускай я и тренер одной из соперниц, я с удовольствием смотрел этот матч, потому что девушки боролись и выкладывались в каждом розыгрыше”.
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