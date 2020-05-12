620-я ракетка мира обратилась к Доминику Тиму: “Мы ничего у тебя не просим, кроме капли уважения к нашим жертвам”

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Представительница Алжира записала видеообращение к третьей ракетке мира Доминику Тиму. Австриец с критикой отнёсся к созданию фонда поддержки низкорейтинговых игроков.

Отметим, что на видео Инес Иббу уже отреагировали Ник Кириос, Винус Уильямс и другие известные спортсмены, а также президент страны Абдельмаджид Теббун, который выразил своё восхищение и написал, что Министерство молодёжи и спорта возьмёт под свой контроль все потребности теннисистки.

“Дорогой Доминик, после прочтения твоих последних заявлений я задумалась, какой бы была моя карьера и жизнь в целом, если бы я была на твоём месте. Действительно, каково это, быть Домиником Тимом? Я начала представлять себе, что такое иметь родителей тренеров, когда я впервые взяла ракетку в шесть лет и влюбилась в этот вид спорта. Я выросла на окраине Алжира в очень небогатой семье, которая ничего не знала о теннисе.

Я не виню тебя в том, что так случилось, потому что мы не выбираем, где нам рождаться. Сейчас я осознала, как мне повезло с моими родителями. Я их очень люблю и ни на кого бы не променяла. Знаешь, в таких странах, как моя, женщинам не очень просто стать спортсменкой. Я всегда буду благодарна своим родителям за поддержку и все жертвы, на которые они пошли ради меня.

Доминик, если бы ты только знал… Но в конце концов, даже если у меня нет родителей тренеров, у нас не так много мест, где можно заниматься теннисом. Упс! Ты знал, что в Алжире юниорские турниры проводятся очень-очень редко, и нет ни одного турнира ITF, WTA или ATP? Нет ни одного тренера, работающего на международном уровне? Даже нет ни одного корта в помещении? Не знаю, как у тебя, но у нас, если целую неделю льёт дождь, то мы тренируем наш бекхенд в тренажёрном зале. И я даже не говорю об уровне клубов и качестве кортов. Мы даже не знаем, на каком покрытии играем. Трава? Грунт? Африка, как говорится.

Но не пойми меня неправильно. Это не остановило меня в создании собственного пути. Я была одной из лучших теннисисток мира в возрасте до 14 лет. Тогда я заработала свои первые очки WTA, выиграв 10-тысячник. Впечатляет, не так ли? Как и ты, я достигла высоких позиций в юниорском рейтинге. Я не была в Топ-10, но занимала 23-е место. Не очень-то и плохо для африканки? Немногие журналисты называли меня “теннисным чудом”. И это не шутка. Говорили, что это удавалось немногим представителям Африки и никому из моей страны.

Если бы я жила в твоём волшебном мире, на меня обратили бы внимание спонсоры, обо мне заботилась федерация. Но здесь это так не работает. Спонсоры? Adidas? Nike? Wilson? Prince? Head? Этих компаний даже нет в Алжире. Благодаря поддержке маленьких местных компаний мне удалось по минимуму оплатить своё участие на юниорских “Шлемах”. И в Африке выделенные на спортсмена деньги с трудом попадают на его счёт в банке. Если ты понимаешь, о чём я.

Мне интересно, что бы изменилось, если бы я была частью твоего закрытого круга. Одинаковые условия и правила. Например, решение, когда наилучшее время переходить в профессионалы. Какие правила? В Алжире до этого никому нет дела. Какое влияние оказал бы соответствующий бюджет на мою карьеру? Он изменил бы всю мою жизнь! Как и тот факт, что для меня станет незабываемым тот день, когда я смогу что-нибудь подарить своим родителям. Я мечтаю об этом дне…

Посмотреть эту публикацию в Instagram « I accept the challenge » #tennisgirl #tennislife #neverbackdown #on🔥 #wta #OnTour @onfiresports Публикация от Ines Ibbou (@ines_ibbou) 4 Мар 2020 в 9:09 PST

Итак, лучшая теннисистка в своей стране, одна из лучших в мировом юниорском рейтинге, но без единой копейки. Иронично, не правда ли? И я не уверена, случилось бы такое в твоей или любой другой европейской стране. Но это меня не остановило. И знаешь (не думаю, что действительно знаешь), как говорят: “Свет рождается во тьме”. Когда всё вело к тому, чтобы я заканчивала карьеру, мне протянули руку помощи. Люди, которые заботились обо мне, накормив и предоставив жильё во время турниров и в повседневной жизни. Другие помогли мне с экипировкой и в поддержании моей физической формы. Моя ситуация была безнадёжной. Но я вернулась на корт и перешла во взрослый теннис.

Однако, иногда жизнь может быть жестокой. Я получила травму. В то время, когда ITF запустила реформу. Не думаю, что на тебя это как-то повлияло, но… кому это интересно? Финансовые ресурсы – это ключ к возвращению в форму, и я это сильно ощутила в тот момент. Но и это меня не остановило. Несмотря на все трудности, я вернулась в рейтинг WTA. Сегодня мне 21 год и я близко нахожусь к Топ-600. Я до сих пор надеюсь достигнуть своей мечты, из-за которой я пожертвовала своим детством, учёбой в школе, подростковой жизнью, моей семьёй, друзьями, финансами, днями рождения, выходными, всей моей жизнью!

Мне интересно, Доминик, каково это иметь личного тренера, физиотерапевта, психолога и другой персонал? Большинство времени я провожу одна. Я одинокая девушка, которая путешествует по миру и всегда ищет самые дешёвые билеты. Жертвуя своим временем, тренировками и восстановлением, чтобы просто оформить визу и без каких-либо гарантий её получения, потому что… угадай? Ни красных дорожек, ни поблажек, ни Шенгена. И я забыла упомянуть: мне нужна виза в большинство стран, куда я направляюсь, и это дополнительные затраты для меня.

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Я использую каждую возможность календаря, чтобы минимизировать расходы и заработать как можно больше очков. Чтобы сэкономить, я живу очень далеко от места проведения турниров. Так ли часто ты играешь на разных покрытиях каждую неделю, как я? Заканчиваешь ли ты своё участие на турнире с дыркой в кроссовке, как и я? Несмотря на отсутствие финансирования, я всегда делаю всё возможное, чтобы оправдать надежды людей, положенные на меня, когда я выступала на юниорских турнирах.

Доминик, позволь спросить у тебя, что ты чувствуешь, когда даришь подарки своим родителям? Что ты чувствуешь, когда видишь их чуть больше недели за весь год? Чтобы отпраздновать свой День рождения с ними. Я даже не помню, когда в последний раз праздновала свой День рождения в кругу родных. Да, все жертвы – это часть игры, но корт должен решать судьбу моей карьеры, а не мои финансовые возможности. Это абсолютно нечестно. Каждый день я молча продолжаю бороться.

Дорогой Доминик, в отличие от тебя, многие живут так же. И просто напомню: до этого времени мы выживали не благодаря вашим деньгам. И никто вас ни о чём не просил. Инициатива пришла от великодушных игроков, которые проявили сочувствие. Они демонстрируют солидарность и находят решения, чтобы изменить эту ситуацию. Чемпионы во всех значениях этого слова. Доминик, этот неожиданный кризис столкнул нас с тяжёлыми временами и показал, кем люди являются на самом деле. Помогая игрокам, вы помогаете теннису выжить. Благородная игра.

Цель спорта – выделить самых талантливых, самых стойких, самых трудолюбивых, самых смелых. Или ты хочешь играть сам на корте? Доминик, говорю тебе, мы ничего у тебя не просим. Кроме капли уважения к нашим жертвам. Такие игроки, как ты, заставляют меня следовать за своими мечтами. Пожалуйста, не разрушай это”.

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Фото: Instagram.