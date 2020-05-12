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Теннис

Чемпион турниров ATP занялся пчеловодством во время паузы в сезоне

Евгений НикитюкНет комментариев
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Артем Ситак помогает своему другу разводить пчел в Новой Зеландии.

Победитель пяти парных турниров АТР Артем Ситак нашел себе занятие на время паузы в теннисном туре.

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“Здесь я работаю каждый день, поэтому могу помочь больше, это весело. Классно, что я могу заняться пчеловодством. Однозначно, это что-то новенькое. Может быть после тенниса я займусь чем-то, что связано с пчелами, потому что у меня уже есть некоторые знания. Потрясающе наблюдать за ними, за тем, что нужно делать в процессе, как они взаимодействуют. Это довольно впечатляюще.

Этот мед на вкус намного лучше, чем мед из продуктового магазина, потому что в нем нет дополнительного сахара. Этот мед очень густой. Я люблю такой. Я думаю, что съел около 10 фунтов (4,5 кг) за последние шесть недель.

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Еще я много занимаюсь фитнесом. У нас в Окленде много холмов, так что я просто бегаю по очень крутым холмам. Просто много бегаю и играю со стенкой, которую я нашел поблизости”.

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Источник:
atptour.com

Фото: ATP.

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Источник: btu.org.ua
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