Чемпион турниров ATP занялся пчеловодством во время паузы в сезоне

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Артем Ситак помогает своему другу разводить пчел в Новой Зеландии.



Победитель пяти парных турниров АТР Артем Ситак нашел себе занятие на время паузы в теннисном туре.

“Здесь я работаю каждый день, поэтому могу помочь больше, это весело. Классно, что я могу заняться пчеловодством. Однозначно, это что-то новенькое. Может быть после тенниса я займусь чем-то, что связано с пчелами, потому что у меня уже есть некоторые знания. Потрясающе наблюдать за ними, за тем, что нужно делать в процессе, как они взаимодействуют. Это довольно впечатляюще.

Этот мед на вкус намного лучше, чем мед из продуктового магазина, потому что в нем нет дополнительного сахара. Этот мед очень густой. Я люблю такой. Я думаю, что съел около 10 фунтов (4,5 кг) за последние шесть недель.

Еще я много занимаюсь фитнесом. У нас в Окленде много холмов, так что я просто бегаю по очень крутым холмам. Просто много бегаю и играю со стенкой, которую я нашел поблизости”.

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Источник:

atptour.com

Фото: ATP.