Чемпион турниров ATP занялся пчеловодством во время паузы в сезоне

Новости
Сегодня, 15:35
Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня
08.05.20 19:20
Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко
07.05.20 13:34
Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)
05.05.20 22:13
Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов
Артем Ситак помогает своему другу разводить пчел в Новой Зеландии.
Победитель пяти парных турниров АТР Артем Ситак нашел себе занятие на время паузы в теннисном туре.
“Здесь я работаю каждый день, поэтому могу помочь больше, это весело. Классно, что я могу заняться пчеловодством. Однозначно, это что-то новенькое. Может быть после тенниса я займусь чем-то, что связано с пчелами, потому что у меня уже есть некоторые знания. Потрясающе наблюдать за ними, за тем, что нужно делать в процессе, как они взаимодействуют. Это довольно впечатляюще.
Этот мед на вкус намного лучше, чем мед из продуктового магазина, потому что в нем нет дополнительного сахара. Этот мед очень густой. Я люблю такой. Я думаю, что съел около 10 фунтов (4,5 кг) за последние шесть недель.
Еще я много занимаюсь фитнесом. У нас в Окленде много холмов, так что я просто бегаю по очень крутым холмам. Просто много бегаю и играю со стенкой, которую я нашел поблизости”.
> Теннисный сезон приостановлен до 13 июля: все новости по теме
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
atptour.com
Фото: ATP.