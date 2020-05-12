Директор турнира в Шанхае: “Мы могли бы посадить всех в один самолет и привезти их в Китай”

Новости

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

На Ролан Гаррос официально перенесли дату проведения турнира

Майкл Луэвано прокомментировал варианты проведения Мастерса в Китае в середине октября.



“У турнира в Шанхае идеальные даты (11-18 октября), как мне кажется, если мир к тому времени вернется к подобию нормальности. Основная проблема будет в том, что, как мне кажется, все еще будут действовать ограничения по путешествиям. Мы изучаем ряд различных вариантов и мер предосторожности, но в конечном итоге в этой стране это не будет нашим решением: это будет решением властей, если они захотят проводить крупномасштабное спортивное событие или просто мероприятие без зрителей.

> Теннисный сезон приостановлен до 13 июля: все новости по теме

Думаю, что мы сможем ждать с решением где-то до конца августа или до первых чисел сентября. Конечно, у ATP тоже будет своя позиция в этом вопросе. Но по итогу все сведется к тому, что решат местные власти, разрешат ли они проводить турнир или нет. Мы крупная компания и занимаемся организацией и других спортивных мероприятий: Формула-1, конкур, легкая атлетика. Многие из них были перенесены на осень, но без конкретных дат, потому что ситуация настолько изменчива, каждую неделю что-то меняется. Но мы настроены оптимистично. Нам повезло, что организация проходит на государственном уровне, поэтому если соревнований, к сожалению, не будет, то последствия будут для нас незначительными и мы точно будем готовы к турниру в сезоне-2021.

Должны ли ATP или другие турниры финансово поддержать низкорейтинговых игроков в это время? Это очень трудный вопрос… Мы являемся индивидуальным видом спортом, индивидуальным подрядчиком. Учитывая нашу структуру, конечно, сердцем я согласен с этим. Но как деловой человек… Например, если бы я был предпринимателем, которым основал компанию и пытался бы годами и годами, но не мог добиться целей или перейти на более высокий уровень, то никто бы меня не выручил. Да, я надеюсь, что этот период станет катализатором положительных перемен для игроков и турниров. Но мы должны быть реалистами. Сердцем я поддерживаю игроков с низким рейтингом.

> Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

Мы довольно хорошо разбираемся во всех наших спортивных мероприятиях, которые мы организовывали в течение многих лет. Таким образом, мы были бы готовы действовать при условии 3-4 сценариев, учитывая возможности для проведения, будь то турнир без зрителей или карантин игроков в одном конкретном отеле. Если бы нам нужно было переправить самолет из одного пункта назначения в Европе, мы бы прошли через несколько разных сценариев. Или, если бы можно было приезжать в Китай, то мы могли бы посадить всех на самолет и просто привезти их сюда. Абсолютно точно. Мы готовы пойти на многое для наших заинтересованных сторон, для ATP, для города и для наших болельщиков. Даже если бы у нас была ограниченная аудитория, это все равно было бы хорошо для фанатов. Я настроен оптимистично. Вы должны быть так настроены. Вы должны оставаться мотивированными. Сейчас даже рано говорить об этом, пока мы не увидим, что произойдет, например, с US Open. И мы действительно можем перенести турнир на более поздние даты в октябре, если это необходимо.

Мы общались с другими турнирами, общались с турниром “China Open” в Пекине. Но поскольку они объединенный чемпионат, у них другой мандат. Но с другими турнирами, в Чэнду и Чжухае, мы все друг с другом контактируем. И я не уверен, что Спортивная комиссия в Пекине, администрация спорта, разрешит проведение одного турнира, при этом не разрешая проведение другого. Это все еще неизвестно. Но мы все равно вместе в этой ситуации. И последствия будут и для остальной части календаря, если ситуация продлится до лета”.

> Директор теннисных турниров: “Мы все были уверены, что в Китае ситуация с коронавирусом находится под контролем”

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

tennismajors.com

Фото: eastday.com.