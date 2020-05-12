Элина Свитолина о финале в Монтеррее: “Мы обе чувствовали себя невероятно убитыми”

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Первая ракетка Украины поделилась воспоминаниями о своем финальном противостоянии с Мари Боузковой на турнире в Монтеррее в этом году.



“Для Боузковой это был первый финал в карьере, так что я рассчитывала, что она будет нервничать немного больше, чем я. Но я проиграла свой стартовый гейм, это был затяжной гейм. Я знала, что в этом матче я играю будто бы со стеной, потому что я сама практически так же играю. В конце сета было много упорных розыгрышей, зрители включились в игру и, когда я выиграла первую партию, то почувствовала большое облегчение. Но Мари была настроена бороться, она подталкивала себя продолжать борьбу и мне нужно было повысить уровень своей игры.

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В решающем сете я убедила себя, что единственный вариант, который у меня есть, это бегать и доставать все мячи. Несмотря на то, что у меня болели ноги от бега. Мари боролась и не сдавалась (уступая 1-4). Я помню, что у меня уже не было никакой энергии (5-3), я не могла пробить навылет. В конце, конечно, были снова длинные розыгрыши. После завершения матча нам необходимо было обняться, потому что мы обе чувствовали себя невероятно убитыми от всего этого бега. Потрясающий момент, когда держишь свой кубок в руках, это была особенная неделя для меня”.

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