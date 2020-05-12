Вторник, 12 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЭлина Свитолина о финале в Монтеррее: “Мы обе чувствовали себя невероятно убитыми”
Теннис

Элина Свитолина о финале в Монтеррее: “Мы обе чувствовали себя невероятно убитыми”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

08.05.20 19:20

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

07.05.20 13:34

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

05.05.20 22:13

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

05.05.20 21:16

На Ролан Гаррос официально перенесли дату проведения турнира

Первая ракетка Украины поделилась воспоминаниями о своем финальном противостоянии с Мари Боузковой на турнире в Монтеррее в этом году.

“Для Боузковой это был первый финал в карьере, так что я рассчитывала, что она будет нервничать немного больше, чем я. Но я проиграла свой стартовый гейм, это был затяжной гейм. Я знала, что в этом матче я играю будто бы со стеной, потому что я сама практически так же играю. В конце сета было много упорных розыгрышей, зрители включились в игру и, когда я выиграла первую партию, то почувствовала большое облегчение. Но Мари была настроена бороться, она подталкивала себя продолжать борьбу и мне нужно было повысить уровень своей игры.

Читайте также:  Киченок/Костюк — Бьерклунд/Листер: смотреть прямую онлайн-трансляцию Кубка федерации

> Элина Свитолина провела свой самый долгий финал в карьере

В решающем сете я убедила себя, что единственный вариант, который у меня есть, это бегать и доставать все мячи. Несмотря на то, что у меня болели ноги от бега. Мари боролась и не сдавалась (уступая 1-4). Я помню, что у меня уже не было никакой энергии (5-3), я не могла пробить навылет. В конце, конечно, были снова длинные розыгрыши. После завершения матча нам необходимо было обняться, потому что мы обе чувствовали себя невероятно убитыми от всего этого бега. Потрясающий момент, когда держишь свой кубок в руках, это была особенная неделя для меня”.

Читайте также:  Дубай. Снигур и Шошина узнали имена первых соперниц в основе

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
620-я ракетка мира обратилась к Доминику Тиму: “Мы ничего у тебя не просим, кроме капли уважения к нашим жертвам”

Тренер Свитолиной: “Финал в Монтеррее – это был фантастический матч”

Маттео Берреттини: “Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня большие сомнения по поводу возобновления сезона”

Костюк, Стаховский, Киченок и другие теннисисты поздравляют с Днем матери

Элизе Мертенс: “Люди, далёкие от тенниса, не понимают, как я могу так постоянно путешествовать. Но я не знаю другой жизни”

Закрыть