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Теннис

Женская сборная Хорватии провела тренировку в Загребе (ФОТО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Донна Векич, Ана Конюх, Яна Фетт и Леа Бошкович провели совместную тренировку под руководством капитана команды Ивы Майоли.

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“Наконец-то, после двухмесячного перерыва и пребывания дома ситуация нормализуется. Мы собрали максимальное количество теннисисток, учитывая, что некоторые девочки не из Загреба. Сейчас важно вернуться в форму и я уверена, что у девочек это быстро получится. Неизвестно, когда возобновятся турниры, но надеюсь, что в сентябре уже всё будет в порядке”, – сказала Майоли.

Также, по словам главы Хорватской теннисной ассоциации Николины Бабич, к концу этой неделе планируется публикация обновлённого календаря национальных турниров.

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Женская сборная Хорватии провела тренировку в Загребе (ФОТО)
Женская сборная Хорватии провела тренировку в Загребе (ФОТО)
Женская сборная Хорватии провела тренировку в Загребе (ФОТО)
Женская сборная Хорватии провела тренировку в Загребе (ФОТО)

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Источник:
sport.hrt.hr

Источник: btu.org.ua
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