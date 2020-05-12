Женская сборная Хорватии провела тренировку в Загребе (ФОТО)

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Теннисистки вернулись на корт после двухмесячного перерыва из-за карантина



Донна Векич, Ана Конюх, Яна Фетт и Леа Бошкович провели совместную тренировку под руководством капитана команды Ивы Майоли.

“Наконец-то, после двухмесячного перерыва и пребывания дома ситуация нормализуется. Мы собрали максимальное количество теннисисток, учитывая, что некоторые девочки не из Загреба. Сейчас важно вернуться в форму и я уверена, что у девочек это быстро получится. Неизвестно, когда возобновятся турниры, но надеюсь, что в сентябре уже всё будет в порядке”, – сказала Майоли.

Также, по словам главы Хорватской теннисной ассоциации Николины Бабич, к концу этой неделе планируется публикация обновлённого календаря национальных турниров.

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Источник:

sport.hrt.hr