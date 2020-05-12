Мама Джоковича: “Муж уезжал с Новаком на турнир, а у меня не было денег на хлеб для его младших братьев”

Новости

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

На Ролан Гаррос официально перенесли дату проведения турнира

Диана Джокович стала героиней спецпроекта “Мамы чемпионов” в Сербии.



“У нас было много бессонных ночей. Утром мы просыпались и у нас не было средств, чтобы купить детям хлеба или самые обычные вещи, это было больно, – делится Диана Джокович воспоминаниями о своей жизни, когда они с мужем приняли решение заняться теннисной карьерой своего старшего сына. – Ты просто в отчаянии, потому что не знаешь, как решить эти проблемы. Мой муж занимал деньги у одних людей, чтобы выплатить долг другим и так далее. Но Срджан никому не позволял сказать и плохое слово в сторону Новака.

Пока мы искали менеджеров, спонсоров, то потеряли много нервов. Здесь никто не хотел его спонсировать, хотя муж стучал в тысячи дверей. Он не просил инвестировать, но хотя бы дать какие-то контакты, но его никто не хотел слушать. Было такое, что Срджан уезжал с Новаком на соревнования, а я оставалась сама с двумя детьми и без денег на хлеб. Думаю, мы были очень храбрыми. Если бы он родился в другой стране, то все бы сложилось иначе. Здесь у нас не было никакой поддержки. Все эти переживания стоили мне моего здоровья.

> Мама Джоковича: “В финале Уимблдона против Федерера Новаку помог Бог”

Наши двое других детей, Марко и Джордже, тоже очень талантливые. Но у нас просто не было сил вновь проходит через этот путь, как тот, который мы прошли с Новаком. Как говорит мой муж, у нас просто кончился запас энергии. Конечно, мы пожертвовали ради него всем. Было такое, когда он выступал в США, то звонил нам, что очень скучает, и мы отменяли все планы и поездку братьев в лагерь в Барселоне, чтобы отправиться к Новаку. Мы приехали поддержать его, чтобы он знал, что мы у него есть, и в итоге он выиграл.

Сейчас Новак принадлежит всему миру больше, чем своей семье. Я бы очень хотела просто посидеть с ним, поговорить, поплакать и посмеяться (плачет). Чтобы мы были просто вдвоем и поговорили полчаса, чтобы мы вдвоем просто куда-нибудь отправились. Нужно будет это сделать в будущем. Обычно вокруг него много людей. Конечно, сейчас Елена занимается всем тем, что раньше было на мне, когда мы жили с Новаком: готовит еду, стирает, убирает… Я не вмешиваюсь в их жизнь. К сожалению, они не живут в Сербии, поэтому мы все редко видимся. Они создали свою семью, свой оазис. У нас есть некоторые различия во взглядах в плане детей, их воспитания или питания, с которыми я не особо согласна. Но в конце концов, ты должен делать то, что считаешь правильным”.

> Клуб в Марбелье по ошибке разрешил Новаку Джоковичу тренироваться на их корте

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

sport.blic.rs

Фото: Vladimir Živojinović / RAS Srbija.