В Украине теннисный сезон возобновят в июне

Украинские теннисисты смогут вернуться к матчам
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Источник – ukrinform.ua.
Федерация тенниса Украины планирует возобновить сезон национальных турниров 1 июня 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.
“Федерация тенниса Украины планирует возобновить сезон национальных турниров в неделю 1 июня 2020 года. В связи с карантином календарь претерпел существенных изменений. Первые коррективы внесены на полтора месяца. Также сообщаем, что открывается регистрация на соревнования”, – говорится в сообщении.
Также ФТУ, опираясь на предложения ITF, а также с учетом национальных особенностей, разработала перечень рекомендаций, которые увеличат безопасность тренировочного процесса в условиях пандемии COVID-19.
Напомним, Свитолина готовится возобновить тренировки.