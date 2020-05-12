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Теннис

В Украине теннисный сезон возобновят в июне

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Украинские теннисисты смогут вернуться к матчам

#теннис, #ФТУ

Источник – ukrinform.ua.

Федерация тенниса Украины планирует возобновить сезон национальных турниров 1 июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

“Федерация тенниса Украины планирует возобновить сезон национальных турниров в неделю 1 июня 2020 года. В связи с карантином календарь претерпел существенных изменений. Первые коррективы внесены на полтора месяца. Также сообщаем, что открывается регистрация на соревнования”, – говорится в сообщении.

Также ФТУ, опираясь на предложения ITF, а также с учетом национальных особенностей, разработала перечень рекомендаций, которые увеличат безопасность тренировочного процесса в условиях пандемии COVID-19.

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Напомним, Свитолина готовится возобновить тренировки.

Источник: champion.com.ua
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