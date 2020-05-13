Ализе Корне: “Сейчас женский теннис конкурентоспособнее, чем раньше”

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Корне поделилась своими мыслями по поводу паузы в сезоне и возможного возобновления в этом году.

“Не имею ни малейшего понятия, когда возобновится сезон. Хочу быть честной. И я думаю, никто не знает, когда это произойдёт. Конечно, мы все надеемся, что некоторые турниры состоятся… Ролан Гаррос, например, мой домашний “Шлем”. Нам ничего не известно. Но если удастся сыграть в этом году, то я считаю, что это уже будет победа для нас. Но мы, безусловно, должны будем адаптироваться к новым условиям”.

Француженка отметила изменения в женском теннисе за то время, как играет в теннис.

“Я в туре уже больше 15 лет и могу увидеть эволюцию в игре. У меня нет никаких сомнений в этом. Удары стали сильнее, теннисистки стали более атлетичными, чем раньше. Я бы сказала, что это касается всех в Топ-100 или Топ-150. Они играют очень хорошо, тур стал гораздо конкурентоспособнее”.

Также Ализе создала своего идеального игрока из представительниц WTA-тура.

“Я бы взяла физическую форму Симоны Халеп, подачу и силу Серены Уильямс, форхенд Эшли Барти. Мне в целом нравится её игра, но форхенд феноменален. У многих теннисисток отличный бэкхенд, здесь мне сложно выбрать. У Барти также хороший удар слёта, у Петры Мартич тоже. Я бы выбрала Петру Квитову. Она моя подруга, так что я хочу добавить её к своему идеальному игроку”.

Напомним, что в сентябре, перед стартом Открытого чемпионата Франции, в продажу поступит автобиография Ализе Корне.

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Источник:

www.tennis.com

Фото: Getty Images.