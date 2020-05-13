Игорь Кононенко: “У Даши Снигур высокий потенциал, но надо очень серьезно и много работать”

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Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

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Бизнесмен и основатель Международной теннисной Академии прокомментировал успехи Дарьи Снигур и развитие тенниса в Украине.



– Как карантин повлиял на работу всех трех объектов?

– Мы остановили работу и временно закрылись, выполняя распоряжение правительства. В целом, если брать во внимание все три клуба, мы тратим 1,5 миллиона гривен в месяц только на поддержание объектов в закрытом состоянии.

– Марта Костюк очень часто тренируется на кортах МТА. Что вас связывает с ней?

– Марта, в свое время, начинала свою карьеру у нас в академии. Мы ей существенно помогали, предоставляли разного рода скидки. Какие-то услуги она получала бесплатно. В принципе, мы с ней подошли к подписанию полноценного контракта. У нас есть форма подписания контракта с игроком, где академия берет на себя 100% расходов, включая организацию тренировочного процесса и содержание всей команды: тренер, физиотерапевт, спарринг- партнер, психолог (при необходимости). Турниры, переезды, то есть, 100% финансирование игрока до момента, пока он не начнет зарабатывать призовые. К сожалению, этот контракт не был подписан. На сегодняшний день Марта Костюк пользуется услугами МТА, как клиент. Безусловно, есть условия для профессиональных игроков, которые потребляют большое количество часов, соответственно, для них есть скидки. Но это в рамках стандартной процедуры. Никаких индивидуальных отношений с Костюк у академии нет.

Другой игрок, который у нас на 100% контракте – Даша Снигур, победительница прошлогоднего юниорского Уимблдона. Даша у нас на полноценном контракте с МТА, это наш игрок, мы ее развиваем, вкладываем деньги и уверены, что она заиграет на самом высоком уровне.

– Раз уж мы заговорили о Дарье, правда ли, что контрактные обязательства с ней у вас заканчивались в марте 2020 года? Выходит, контракт продлили?

– Дело в том, что это стандартная форма. Когда ты подписываешь контракт с несовершеннолетним игроком, то его подписывают родители. Соответственно, в 18 лет, когда игрок становится совершеннолетним, он должен переподписать этот контракт. Это чисто технический вопрос. Если бы стороны были недовольны друг другом, то можно было бы не подписывать контракт, и возникал бы ряд вопросов, что делать дальше. Но взаимоотношения с игроками, которые на контракте, это не история сугубо о бизнесе. Это одна семья. Мы общаемся, переживаем, болеем за нее. Родители выполняют свою часть работы, тренер, а он не один – там целая команда (старший тренер, несколько спарринг-партнеров, тренер по физической подготовке) также делают свою работу. К слову, у Даши мама – медик и всю медицинскую часть она контролирует сама. Это семейные, человеческие отношения. Без них воспитать игрока невозможно.

Основная причина, почему не был подписан контракт с Костюк – как раз отсутствие таких отношений с родителями. Контракт своевременно не был подписан и они пошли по другому пути. Тем не менее, все игроки, которые у нас тренировались или тренируются, которым мы в чем-то помогали, предоставляли какие-то льготные пакеты, это все равно наши игроки, мы за них переживаем, поддерживаем и болеем. Это все украинский теннис. Хотелось бы, чтобы он развивался, рос, и у нас было больше чемпионов.

– Можете вспомнить тот день и момент, когда Даша Снигур выиграла юниорский Уимблдон? Как вы отреагировали на этот успех?

– К сожалению, из-за напряженного рабочего графика у меня не было никакой возможности посмотреть этот матч онлайн. Но зато вечером получил массу невероятных эмоций от просмотра Финала в записи. Это был поистине триумф не только Даши и ее родителей, но и всей нашей команды МТА и страны. Хотелось бы еще не раз испытать такие же яркие эмоции от ее игры и игры наших воспитанников.

– Когда вы смотрите матчи ваших игроков, вы испытываете стресс или стараетесь контролировать эмоции?

– Я всегда стараюсь смотреть их матчи, если не в прямом эфире, то в записи. Естественно, переживаю. После игры обязательно звоню или пишу Даше. Вторая девочка, которая у нас на контракте – Маша Долженко, еще играет в юношеских турнирах, жаль, что пока нет возможности их смотреть. Но все равно, я внимательно слежу за результатами. В целом, это позитивные эмоции. Для меня это главное. Контракты с игроками складываются из двух частей: одна – это развитие академии, здесь понятно. Вторая часть – личная, это эмоции.

Мой хороший знакомый Гарик Корогодский тоже увлекается теннисом и поддерживает Ангелину Калинину. Мы периодически списываемся или созваниваемся, как и с Юрой Сапроновым, общаемся о теннисе. И однажды Гарик сказал: «У меня есть мечта. Хочу сидеть на финале турнира «Большого Шлема» в ложе игрока, МОЕГО игрока». Это хорошая амбиция, мне запомнилась эта фраза, и я ее повторяю своей команде. Я говорю: «Ребята, работаем все на то, чтобы сидеть в финале «Большого Шлема» в ложе своего игрока».

– Бывает такое, что вы спорите с друзьями или коллегами об исходе какого-то турнира или матча?

– Нет, как-то споров и нет. С Юрой Сапроновым мы вместе были на Australian Open в этом году и много общались. Обсуждали наших игроков, перспективы тенниса в Украине. Для нас всех это увлечение. Жестко спорить можно на принципиальные или бизнесовые темы, кто-то спорит о политике. А здесь просто идет обмен мнениями и эмоциями.

– Мы поговорили о Даше Снигур, Маше Долженко и Марте Костюк. А были еще истории ваших инвестиций в игрока? Насколько удачными они получились?

– Конечно, были. О неудачных вложениях не буду говорить, хотя бы с этической точки зрения. На сегодня у нас есть целый ряд успехов с девушками, многие игроки приезжают, играют и хотят тренироваться с нашим тренером Ларисой Савченко. Но у меня была и остается мечта: создать перспективную команду по образу команды Долгополова. Мальчишки 13-14 лет, из которых хотя бы один «выстрелил» и вошел в число топ-игроков. Мы просматривали и помогали нескольким игрокам 12-13 лет и вкладывали в них деньги, без контракта, предварительно присматриваясь. Но с мальчиками у нас пока не складывается по разным причинам. Для того чтобы игрок заиграл, должно совпасть минимум 10 факторов. Сегодняшние успехи Даши Снигур – это только начало. У этой девушки высокий потенциал, но надо очень серьезно и много работать, и не только Даше, но и всей команде, чтобы войти в топ-50 в ближайшие два года, и это одна из задач, стоящих перед нами.

– Кажется, это уже вопрос из категории вечных: в Украине много хороших и перспективных теннисисток, но после Стаховского и Долгополова нет достаточно сильных теннисистов. Почему так складывается, на ваш взгляд?

– Есть очень перспективный парень, ему сейчас 17. В этом году я видел его игру на Australian Open. Это Вячеслав Белинский, тренер Долгополов-старший. Прошел один круг, но проиграл в трех сетах во втором. Там явно не хватило физической подготовки. Сейчас мы общаемся с Долгополовым, хотелось бы поддержать парня и сделать из него топ-игрока. Нужно заметить, что специфика подготовки игрока у мужчин другая. В АТР-туре значительно выше конкуренция, пробиться ребятам сложнее, чем девочкам. Соответственно и затраты разные. На девочек, начиная с 14-15 лет нужно потратить 50 000 долларов в год, суммарно на все. Если это игрок в возрасте 17-18 лет, то сумма увеличивается до 70-80 тысяч долларов. У мальчиков к этой сумме нужно добавить еще процентов 30-40.

Тем не менее, такую группу, как была у Долгополова, мне хотелось бы создать. Женский теннис у нас перспективный есть, в ближайшие 5-7 лет нашим болельщикам будет на кого смотреть. Среди девушек у нас до 10 игроков, которые или уже в топ-100, или на подходе. У ребят же все сложнее. Практически закончил играть Сережа Стаховский, по сути, заканчивает Саша Долгополов, заканчивает Илья Марченко, а дальше – провал. И вот этот провал хотелось бы заполнить.

– Однажды вас спросили: почему теннис, а не футбол? Вы сказали, что футбольный клуб – это затратный проект. А сколько вы инвестируете в теннис?

– Затраты на одного игрока от 50 до 80 тысяч долларов в год. У меня на контракте пока всего два игрока, поэтому затраты легко считаются. Но это не все, потому что мы выделяем значительные суммы на детские школы. Потому что это основа. У нас не будет игроков, если не будет детского массового тенниса.

– Есть ли у вас ощущение, что за последние пять лет уровень интереса к теннису в Украине вырос?

– Сложно сказать. У нас появилась масса интересных игроков, у болельщиков появились спортсмены, за которых они болеют. Это психология, во всем мире люди поддерживают своих. Если своих нет, то и вид спорта не представляет особого интереса. Например, во время Зимних Олимпийских игр мы все смотрим биатлон. Периодически у нас есть медали, наши спортсмены за них борются и претендуют на высокие места. Но лыжные гонки, например, я вообще не смотрю, потому что у нас никого в этом виде нет. По такому же принципу функционирует и теннис. Появилось много ярких звездочек, и количество болельщиков в Украине, по моим ощущениям, увеличилось. Если появятся еще звездные ребята, то интерес увеличится еще больше.

Если говорить о спонсорах в теннисе, то с этим большая проблема. Но это проблема спорта в целом. Не сложилась практика, когда бизнес инвестирует и спонсирует спорт. Но, с другой стороны, у нас нет и нормального законодательства, как, например, в Великобритании, где инвестиции в спорт частично освобождаются от налогообложения. На сегодняшний день спортивное меценатство и спонсорство в Украине – пока еще исключение из правила, а не массовое явление.



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Источник:

isport.ua

Фото: МТА.