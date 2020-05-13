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Теннис

Каролин Возняцки: “Сейчас я много пеку, набираю вес и потом стараюсь сбросить его в зале”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“По правде говоря, я и Дэвид наслаждаемся временем на карантине, мы практически ничего не делаем. Мне очень нравятся программы на канале “Discovery”, поэтому, как только я завершила карьеру, отправилась в месячное путешествие. Было здорово. Сейчас мы отдыхаем, я много пеку, набираю вес и потом стараюсь сбросить его в зале.

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Мы находились в Африке три или четыре недели. И потом внезапно всё начало закрываться. Нам удалось добраться до аэропорта, где уже отменялись рейсы. Мы вылетели в другое место в Африке, потом оттуда в Катар, а затем из Катара в Чикаго, откуда нам еще нужно было ехать пять часов. Мы перебрали от 10 до 15 рейсов, потому что они постоянно отменялись”.

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Также Возняцки рассказала о возможных планах своей деятельности после завершения карьеры.

“Я пока точно не знаю. Я очень люблю спорт, он дал мне очень многое в жизни, у меня появилось много друзей. Мне бы хотелось попробовать себя на телевидении. Не думаю, что работа тренера для меня, потому что хоть я и знаю, что нужно делать, но мне трудно выразить своё видение кому-то другому. Мне не хватает терпения”.

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Источник:
www.tennis.com

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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