Каролин Возняцки: “Сейчас я много пеку, набираю вес и потом стараюсь сбросить его в зале”

Новости

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

Датская теннисистка рассказала о своём времяпрепровождении на карантине



“По правде говоря, я и Дэвид наслаждаемся временем на карантине, мы практически ничего не делаем. Мне очень нравятся программы на канале “Discovery”, поэтому, как только я завершила карьеру, отправилась в месячное путешествие. Было здорово. Сейчас мы отдыхаем, я много пеку, набираю вес и потом стараюсь сбросить его в зале.

Мы находились в Африке три или четыре недели. И потом внезапно всё начало закрываться. Нам удалось добраться до аэропорта, где уже отменялись рейсы. Мы вылетели в другое место в Африке, потом оттуда в Катар, а затем из Катара в Чикаго, откуда нам еще нужно было ехать пять часов. Мы перебрали от 10 до 15 рейсов, потому что они постоянно отменялись”.

Также Возняцки рассказала о возможных планах своей деятельности после завершения карьеры.

“Я пока точно не знаю. Я очень люблю спорт, он дал мне очень многое в жизни, у меня появилось много друзей. Мне бы хотелось попробовать себя на телевидении. Не думаю, что работа тренера для меня, потому что хоть я и знаю, что нужно делать, но мне трудно выразить своё видение кому-то другому. Мне не хватает терпения”.

> Теннисный сезон приостановлен до 13 июля: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.tennis.com

Фото: Instagram.