Плишкова и Квитова примут участие в выставочном командном турнире в Чехии

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В июне и июле пройдут четыре матчевые встречи между женскими командами



В течение двух месяцев на территории Чехии состоятся трёхдневные матчевые противостояния в рамках благотворительного турнира Tipsport Charity Cup. Каролина Плишкова и Петра Квитова возглавят команды по шесть теннисисток, которые будут играть друг против друга, однако на каждую встречу будет заявлено по четыре теннисистки.

Команда Плишковой: Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.

Команда Квитовой: Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова. Линда Фругвиртова.

“Это замечательная возможность сыграть в таком уникальном турнире. Я рада, что у нас в Чехии есть столько теннисисток. Этот турнир определённо будет интересен болельщикам. Мы уже разрабываем стратегию с командой и сделаем всё возможное для победы. Хотя победа не главное, ведь это благотворительное мероприятие”, – говорится в заявлении Плишковой.

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“Мне очень нравятся командные турниры. Именно поэтому я с нетерпением жду такого формата соревнований. Мне интересно, как всё пройдёт. Помимо самих матчей, также будет развлекательная программа, чего обычно нет на турнирах”, – сказала Квитова.

Первая встреча состоится 13-15 июня в Праге, а вторая – в Простеёве 23-25 июня. Где пройдут встречи 11-13 июля и 25-27 июля пока неизвестно. Сначала турнир будет проводиться без зрителей, однако по ходу ослабления карантинных мер, болельщиков могут допустить к посещению матчей.

За каждый использованный мяч во время матчей организаторы турнира будут жертвовать 50 крон, а затем эту сумму удвоит один из спонсоров турнира букмекерская компания Tipsport. Также к организации события присоединились: компания Perinvest и агенства PR Stars и TK Plus. Команда-победитель также получит чек и направит средства на благотворительность по своему усмотрению.

Напомним, что в конце мая в Праге состоится трёхдневный выставочный турнир среди чешских игроков, организованний местной федерацией.

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Источник:

isport.blesk.cz