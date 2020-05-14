Десятая ракетка мира вернулся к тренировкам на корте: “Мяч летает так быстро!”

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“На протяжении 7 недель я не прикасался к ракетке, но я занимался физической подготовкой. Каждый день я очень хорошо занимался. На прошлой неделе мне удалось потренироваться с Янником Синнером и спарринг-партнером в Монако. Первые удары были такими странными. Мяч так быстро летает! Глазам пришлось привыкать к скорости мяча. Мы немного поиграли, потому что если выполнить слишком много ударов сразу, то это может быть опасно для запястья.

Пока мы не знаем, как нам планировать наши тренировки. Когда мы вернемся? Где это будет? На каком покрытии? Невозможно подготовиться идеально, надо сохранять терпение. Я бы хотел поработать над некоторыми элементами в своей игре. Больше всего, это, конечно, игра с лёта. Надо попробовать быть готовым к тому моменту, когда возобновят соревнования. Возможно, что в этом году будет совсем немного турниров, а может быть и ни одного. Изначально я не думал, что мы вообще сыграем в этом году. Сейчас у меня появился луч надежды, думаю, мы могли бы сыграть в ноябре или декабре. Но, как я считаю, это мы сможем сделать только при пустых трибунах”.

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Источник:

lequipe.fr

Фото: Getty Images.