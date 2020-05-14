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Теннис

Десятая ракетка мира вернулся к тренировкам на корте: “Мяч летает так быстро!”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“На протяжении 7 недель я не прикасался к ракетке, но я занимался физической подготовкой. Каждый день я очень хорошо занимался. На прошлой неделе мне удалось потренироваться с Янником Синнером и спарринг-партнером в Монако. Первые удары были такими странными. Мяч так быстро летает! Глазам пришлось привыкать к скорости мяча. Мы немного поиграли, потому что если выполнить слишком много ударов сразу, то это может быть опасно для запястья.

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Пока мы не знаем, как нам планировать наши тренировки. Когда мы вернемся? Где это будет? На каком покрытии? Невозможно подготовиться идеально, надо сохранять терпение. Я бы хотел поработать над некоторыми элементами в своей игре. Больше всего, это, конечно, игра с лёта. Надо попробовать быть готовым к тому моменту, когда возобновят соревнования. Возможно, что в этом году будет совсем немного турниров, а может быть и ни одного. Изначально я не думал, что мы вообще сыграем в этом году. Сейчас у меня появился луч надежды, думаю, мы могли бы сыграть в ноябре или декабре. Но, как я считаю, это мы сможем сделать только при пустых трибунах”.

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Источник:
lequipe.fr

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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