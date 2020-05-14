Четверг, 14 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисФиналист Ролан Гаррос: “Если матчи будут проходить при пустых трибунах, то игрокам будет трудно с этим справиться”
Теннис

Финалист Ролан Гаррос: “Если матчи будут проходить при пустых трибунах, то игрокам будет трудно с этим справиться”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

12.05.20 15:35

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

08.05.20 19:20

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

07.05.20 13:34

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

05.05.20 22:13

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

Анри Леконт прокомментировал возможность проведения Открытого чемпионата Франции без зрителей.

“Я думаю, что проводить Ролан Гаррос без зрителей – в этом нет никакого смысла. Также я не думаю, что это подходит спонсорам. Я серьезно считаю, что это не самое лучшее решение. Игрокам будет трудно с этим справиться. Пока прошло только два дня после того, как ослабили ограничительные меры. Мы и так уже поняли, что французы не очень бдительны. Дети и молодые люди особо не осторожничают. Так что, я просто надеюсь, что не будет еще одной волны заболевания.

Читайте также:  Монпелье. Баррере обыграл Димитрова, Поспишил победил в канадском дерби

Проводить ли турнир без зрителей, – это, в первую очередь, политическое решение. Федерация надеется, что через несколько месяцев можно будет провести Открытый чемпионат Франции в нормальных условиях, но играть при пустых трибунах? Нет, я этого не представляю. Но они сохраняют надежду. Думаю, что лучше будет отменить турнир и начать все заново с настоящего сезона в 2021 году”.

> Николя Маю: “Сейчас у теннисистов есть большой риск получить травму”

Читайте также:  Уимблдон. Гауфф продолжает победную серию, Халеп и Возняцки вышли в третий круг

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
lequipe.fr

Фото: AP Photo.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 + 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Симона Халеп: “Я обожаю бэкхенд Энен. Раньше я старалась подражать её игре”

Штеффи Граф заняла первое место в рейтинге лучших сезонов по версии “Tennis Channel”

Десятая ракетка мира вернулся к тренировкам на корте: “Мяч летает так быстро!”

Теннисист из Молдовы помогает нуждающимся в Индии во время пандемии

Элина Свитолина поделилась новыми фотографиями из Швейцарии

Закрыть