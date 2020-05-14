Финалист Ролан Гаррос: “Если матчи будут проходить при пустых трибунах, то игрокам будет трудно с этим справиться”

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Анри Леконт прокомментировал возможность проведения Открытого чемпионата Франции без зрителей.



“Я думаю, что проводить Ролан Гаррос без зрителей – в этом нет никакого смысла. Также я не думаю, что это подходит спонсорам. Я серьезно считаю, что это не самое лучшее решение. Игрокам будет трудно с этим справиться. Пока прошло только два дня после того, как ослабили ограничительные меры. Мы и так уже поняли, что французы не очень бдительны. Дети и молодые люди особо не осторожничают. Так что, я просто надеюсь, что не будет еще одной волны заболевания.

Проводить ли турнир без зрителей, – это, в первую очередь, политическое решение. Федерация надеется, что через несколько месяцев можно будет провести Открытый чемпионат Франции в нормальных условиях, но играть при пустых трибунах? Нет, я этого не представляю. Но они сохраняют надежду. Думаю, что лучше будет отменить турнир и начать все заново с настоящего сезона в 2021 году”.

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Источник:

lequipe.fr

Фото: AP Photo.