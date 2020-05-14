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Теннис

Кононенко хочет сделать из украинского теннисиста ТОП-игрока

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Игорь Кононенко прокомментировал перспективы Вячеслава Белинского

#Кононенко, #Белинский

Источник – isport.ua.

17-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский в будущем может стать ТОП-игроком.

Об этом рассказал бизнесмен Игорь Кононенко.

Важно: Свитолина выступила за объединение ATP и WTA

“Есть очень перспективный парень, ему сейчас 17. В этом году я видел его игру на Australian Open. Это Вячеслав Белинский, тренер – Долгополов-старший. Прошел один круг, но проиграл в трех сетах во втором. Там явно не хватило физической подготовки.

Сейчас мы общаемся с Долгополовым, хотелось бы поддержать парня и сделать из него ТОП-игрока”, – сказал Кононенко.

Напомним, Свитолина готовится возобновить тренировки.

Источник: champion.com.ua
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