Кононенко хочет сделать из украинского теннисиста ТОП-игрока

Игорь Кононенко прокомментировал перспективы Вячеслава Белинского

#Кононенко, #Белинский

Источник – isport.ua.

17-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский в будущем может стать ТОП-игроком.

Об этом рассказал бизнесмен Игорь Кононенко.

Важно: Свитолина выступила за объединение ATP и WTA

“Есть очень перспективный парень, ему сейчас 17. В этом году я видел его игру на Australian Open. Это Вячеслав Белинский, тренер – Долгополов-старший. Прошел один круг, но проиграл в трех сетах во втором. Там явно не хватило физической подготовки.

Сейчас мы общаемся с Долгополовым, хотелось бы поддержать парня и сделать из него ТОП-игрока”, – сказал Кононенко.