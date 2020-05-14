Штеффи Граф заняла первое место в рейтинге лучших сезонов по версии “Tennis Channel”

Новости

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

Ведущие и эксперты теннисного телеканала составили свой список выдающихся сезонов игроков.



Штеффи Граф заняла первое место в рейтинге сезонов, в котором один игрок доминировал над всем Туром. Эксперты телеканала отметили результаты немецкой теннисистки в 1988 году.

Тогда 18-летняя Граф открыла сезон победой на Открытом чемпионате Австралии, не отдав своим соперницам ни одного сета. Затем Штеффи выиграла еще 3 турнира подряд на харде, в том числе и на кортах в Майами. Свое первое поражение в сезоне немка потерпела только на грунте в середине апреля в полуфинале турнира в США от Габриэлы Сабатини. Накануне триуфма на Ролан Гаррос, где Граф также выиграла все матчи в 2 сетах, Штеффи стала победительницей домашнего турнира на грунте.

На Уимблдоне Граф потеряла только один сет в финале против Мартины Навратиловой, после чего пополнила свой актив еще 2 титулами. Немка продлила свою серию на US Open, где единственную партию проиграла в финале против Сабатини. Через несколько недель Граф вновь была сильнее Сабатини в финале Олимпийского турнира в Сеуле. После победы на Олимпиаде и “Золотого Шлема” Штеффи Граф стала чемпионкой на турнире в Великобритании на ковре и завершила сезон поражением в полуфинале на Итоговом турнире WTA от Пэм Шрайвер.

> Штеффи Граф – победительница турнира первых ракеток мира в WTA





Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

tennischannel.com

Фото: Getty Images.