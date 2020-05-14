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Штеффи Граф заняла первое место в рейтинге лучших сезонов по версии “Tennis Channel”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ведущие и эксперты теннисного телеканала составили свой список выдающихся сезонов игроков.

Штеффи Граф заняла первое место в рейтинге сезонов, в котором один игрок доминировал над всем Туром. Эксперты телеканала отметили результаты немецкой теннисистки в 1988 году.

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Тогда 18-летняя Граф открыла сезон победой на Открытом чемпионате Австралии, не отдав своим соперницам ни одного сета. Затем Штеффи выиграла еще 3 турнира подряд на харде, в том числе и на кортах в Майами. Свое первое поражение в сезоне немка потерпела только на грунте в середине апреля в полуфинале турнира в США от Габриэлы Сабатини. Накануне триуфма на Ролан Гаррос, где Граф также выиграла все матчи в 2 сетах, Штеффи стала победительницей домашнего турнира на грунте.

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На Уимблдоне Граф потеряла только один сет в финале против Мартины Навратиловой, после чего пополнила свой актив еще 2 титулами. Немка продлила свою серию на US Open, где единственную партию проиграла в финале против Сабатини. Через несколько недель Граф вновь была сильнее Сабатини в финале Олимпийского турнира в Сеуле. После победы на Олимпиаде и “Золотого Шлема” Штеффи Граф стала чемпионкой на турнире в Великобритании на ковре и завершила сезон поражением в полуфинале на Итоговом турнире WTA от Пэм Шрайвер.

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Штеффи Граф заняла первое место в рейтинге лучших сезонов по версии "Tennis Channel"

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Источник:
tennischannel.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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