Симона Халеп: “Я обожаю бэкхенд Энен. Раньше я старалась подражать её игре”

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В рамках подкаста на канале “Евроспорт” вторая ракетка мира рассказала, что Жюстин Энен была её кумиром, а также поделилась воспоминаниями о своём первом титуле Большого Шлема на Ролан Гаррос в 2018 году.

Что именно привлекало вас в игре Энен, когда вы были моложе?

Всё! Во-первых, у нас одинаковый рост, и я думала, что у меня есть шанс добиться успехов, а также бэкхенд, хотя у меня он не одноручный. Я обожаю её бэкхенд! Я копировала её движения, потому что у неё всегда были сильные ноги и она играла очень близко к задней линии. Я старалась подражать ей, что получалось у меня не идеально, потому что иногда я была далеко от линии, но я должна была держать это в голове, потому что это один из лучших способов игры при низком росте.

Вы помните свои первые мысли, когда у вас были матчболы? Что происходило в вашей голове?

Счёт был 5:1 и я не чувствовала никакого волнения. Я думала, что должна подать сейчас первой подачей. Я подала и она ошиблась при форхенде. Наверное, я навсегда запомню этот момент.

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В этом финале вы ощущали давление?

Да. В тот момент у меня пронеслось, что я ещё никогда не выигрывала турнир Большого Шлема. Я уже играла против Слоан до этого и побеждала. Я сказала себе, что если проиграю в этом матче, то это значит, что я не справилась с давлением, эмоциями. Я проигрывала 0:2 во втором сете и поняла, что так не может продолжаться дальше. Мне нужно было что-то поменять и стать более агрессивной. Я подумала, что мне больше нечего терять, я обязана что-то пробовать делать. И это сработало. Но она играла невероятно. Я никогда не видела такой игры в её исполнении на грунте. Вот честно! В тот день она была невероятной!

Эта первая победа на Больших Шлемах как-то изменила вас?

Я слышала, многие говорили, что после победы некоторые игроки впадают в депрессию, потому что ожидали от этого большего, а по итогу это оказалось не так. У меня такого не было. Я чувствовала себя нормально. Я не изменилась. Я уже начала думать о следующих шагах, что ждёт меня дальше. Но в то же время люди говорили мне, что теперь мне пора расслабиться и я выиграю ещё больше титулов. А это неправильно. Потому что теперь ты находишься под постоянным давлением. Оно присутствует в каждом матче. Это нужно принять и держать в голове общую картину. Этому я научилась у Даррена. Не смотреть на то, что происходит сейчас, а на всю ситуацию. Победа на Ролан Гаррос не поменяла меня как личность. Я стала более уверенной. Конечно, я расслабилась, но в то же время я ощущаю давление.

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Источник:

www.eurosport.com

Фото: Getty Images.