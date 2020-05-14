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Теннис

Теннисист из Молдовы помогает нуждающимся в Индии во время пандемии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Дмитрий Басков (АТР 1366) во время паузы в сезоне присоединился к благотворительной инициативе в Ахмадабаде.

“В январе в Молдове холодно, не так много мест, где можно было бы потренироваться и мало с кем есть вообще тренироваться, – рассказывает 26-летний теннисист, который решил провести свою подготовку к новым турнирам в «Ace Tennis Academy» в Ахмадабаде. – Индия была отличным местом, где можно было остановиться.

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Когда ограничительные меры коснулись Индии, в Европе ситуация уже была довольно серьезной. Я слышал о том, что происходит в Италии, Германии и даже в России. Пока события разворачивались, я не знал, нужно ли мне уезжать или лучше остаться. Я решил, что остаться в Индии будет самым безопасным решением. Это просто хорошее место, свежий воздух, много солнца, много места, чтобы заниматься фитнесом. В своей квартире в Молдове я бы этого делать не смог”.

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Басков рассказывает, что семья директора академии Прамеша Моди, в особенности его жена Ами Моди, основательница фонда “Shree Sava Foundation”, начали беспокоиться о том, что местное население стало нуждаться в еде.

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“И мы подумали, мол, давайте попробуем что-то приготовить и раздать людям. Таким был первый день. Мы сделали, наверное, 200 порций еды. Мы проехались по округе, раздали еду. Все были счастливы и на следующий день мы это повторили. Через несколько дней мы уже готовили для 500 людей. Я не знаю, как так произошло, но теперь каждый день мы подготавливаем 2-3 тысячи порций. Местные власти организовывают транспорт, потому что правила карантина очень строгие. Теперь мы заказываем еду в больших количествах у тех, кто занимается готовкой, после чего мы распределяем все по порциям и отдаем людям. Чтобы все упаковать у нас уходит где-то 1,5 утром и 1,5 часа вечером”.

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Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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