ATP продолжила паузу до 31 июля

Теннисные турниры не возобновятся раньше августа
#ATP
Источник – sport.ua.
Мужская теннисная ассоциация (ATP) объявила о продлении паузы в туре из-за пандемии коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Приостановление турниров продлится как минимум до 31 июля.
Таким образом, официально отменены 8 турниров (Ньюпорт, Бастад, Гамбург, Лос-Кабос, Гштаад, Умаг, Атланта, Кицбюэль), которые попали в новые временные рамки.
Турниры, запланированные после 1 августа, как и ранее планируются. Дальнейшее обновление календаря ATP Tour ожидается в середине июня.
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Напомним, Кононенко хочет сделать из украинского теннисиста ТОП-игрока.
Источник: champion.com.ua