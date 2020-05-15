Энди Роддик: “Слова мамы Джоковича – это не самое тревожное, что мы услышали от них за последние недели”

Новости

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

Экс-первая ракетка мира прокомментировал недавнее интервью Дианы Джокович.



Напомним, что в программе “Мамы чемпионов” Диана Джокович рассказала, как в финале Уимблдона её сыну помог выиграть Бог, а Роджера Федерера он считает “немного высокомерным”.

“У меня две реакции на такие вещи. Первая – это насколько не к месту это сейчас, – отметил в эфире телеканала “Tennis Channel” Энди Роддик. – Действительно ли нужно со стороны вот так это обсуждать? Второе, о чем я думаю, – что среди первых 6 тысяч слов, которые я бы использовал, чтобы описать Федерера, вряд ли было бы слово “высокомерный”. Думаю, что в последнее время, со стороны команды Новака звучали заявления, которые могут быть тревожными. И по сравнению со словами о силе мысли, которая может превратить отравленную воду в самую потрясающую вещь, я думаю, что подобные комментарии будут на втором-третьем местах из всего того, что нас тревожит в их заявлениях за последние 2-3 недели. Это трудная ситуация. На личном уровне ты можешь не соглашаться с чем-то, но все равно можешь считать кого-то довольно дружелюбным и радоваться при встрече. Это не должно влиять на то, чего люди добились на корте. Те комментарии, которые звучат со стороны Новака по поводу мировых проблем, и его достижения в спорте – это две разные темы.

> Жена Джоковича: “В марте в 2018 году Новак сказал всей команде, что хочет уйти из тенниса”

Новак – невероятный теннисист, у него есть большие шансы стать самым лучшим игроком в истории, независимо от того, поддерживаю я его взгляды по любому вопросу или нет. Если Джокович выступает против вакцинации, то мне было интересно посмотреть, насколько глубоки его убеждения, если в таком случае он не сможет участвовать в турнирах Большого Шлема. Важно не столько то, во что он верит, а что будет безопаснее для тенниса, чтобы турниры возобновились. Суть в том, что не важно, поддерживаю ли я мысль Джоковича или нет. Он сам понимает, что придет такой день, когда ему нужно будет принять решение”.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

tennischannel.com

Фото: Ella Ling / Shutterstock.